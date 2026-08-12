ترامب يعلن إفراج روسيا عن عنصر سابق في المارينز

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس دونالد ترامب إفراج روسيا عن روبرت غيلمان العنصر السابق في مشاة البحرية الأمريكية، مشيراً إلى أنها أطلقت سراحه دون مقابل.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشل: “بعد محادثاتي مع الرئيس فلاديمير بوتين، وافقت روسيا على إطلاق سراح غيلمان، انطلاقاً من دوافع إنسانية بحتة”.

وأضاف ترامب: “نحن نُقدّر هذا القرار، كما نقدر حقيقة أن روسيا لم تطلب أي مقابل، لافتاً إلى أنه تحدّث إلى غيلمان في الطائرة خلال رحلة العودة التي ترافقه فيها والدته”.

من جهته، رحّب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالإفراج عن غيلمان وقال: إن الأخير ينضم بذلك إلى “أكثر من 100 أمريكي أُفرج عنهم خلال الولاية الثانية للرئيس ترامب”.

وكانت محكمة في جنوب غرب روسيا حكمت على غيلمان عام 2022 بالسجن أربع سنوات ونصف لإدانته بالاعتداء على شرطي، قبل أن تُمدَّد عقوبته لاحقاً إلى 10 سنوات لإدانته بممارسة العنف ضد عاملين في السجن.