منصة أمريكية: 9 ولايات تشهد منافسة متقاربة في انتخابات ‏التجديد النصفي للكونغرس

واشنطن-سانا
أكدت منصة “ريل كلير بوليتيكس” RealClearPolitics ” الأمريكية، التي تلعب دوراً محورياً في تغطية وصناعة المشهد الانتخابي في الولايات المتحدة، أن 9 ولايات تشهد منافسة متقاربة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي تجرى في منتصف الولاية الرئاسية في الولايات المتحدة، وهي تكساس وألاسكا وآيوا وكانساس ومين ونبراسكا وأوهايو وكارولاينا الجنوبية وميشيغان.
ووفقاً لتحديثات الخرائط الانتخابية والبيانات الصادرة عن المنصة التي تعنى بجمع وتحليل استطلاعات الرأي والبيانات السياسية: تشهد المنافسة على مقاعد مجلس الشيوخ تقارباً شديداً يُصنف كـ “سباق متكافئ” في عدة ولايات حاسمة خلال الانتخابات النصفية لعام 2026 حيث تشير التقييمات الأخيرة إلى وجود 9 ولايات رئيسية تقع في دائرة التنافس المباشر والمتقارب جداً لمجلس الشيوخ، حيث يمتلك كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري فرصاً قوية للفوز بها.
وبحسب معطيات المنصة، فإن الولايات الـ 9 المذكورة ستكون حاسمة في انتخابات الكونغرس في حين تشتد عشية الانتخابات النصفية المقررة يوم غد الثلاثاء المنافسة في الولايات الأمريكية، وسط سباق لتحديد الحزب الذي سيسيطر على مجلس الشيوخ حيث ستتوقف النتائج النهائية على الدوائر والولايات التي تشهد منافسة متقاربة.
معركة السيطرة على مجلس الشيوخ
تعد الولايات المتقاربة المفتاح الرئيسي، الذي سيحدد السيطرة على الأغلبية في مجلس الشيوخ، وتشمل الانتخابات جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 إضافة إلى 35 مقعداً من أصل 100 في مجلس الشيوخ.
ويملك الجمهوريون 53 مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل 47 لكتلة المعارضة التي تضم الديمقراطيين ومستقلين اثنين يصوتان معهم، ما يعني أن الديمقراطيين بحاجة إلى تحقيق مكسب صافٍ قدره 4 مقاعد لانتزاع الأغلبية.
استطلاعات الرأي في الولايات الحاسمة.. منافسات ساخنة
ووفقاً لاستطلاع لشبكة “سي إن إن” ومؤسسة “SSRS” يتقدم في ولاية تكساس الديمقراطي جيمس تالاريكو على الجمهوري كين باكستون بنسبة 49 مقابل 43 %، فيما يتقدم في ميشيغان الديمقراطي من أصل مصري عبد الرحمن السيد على منافسه الجمهوري مايك روغرز بنسبة 49 % مقابل 42 %.
وفي كانساس يتقدم الديمقراطي آدم هاميلتون على الجمهوري روجر مارشال بنسبة 49 % مقابل 45 %، أما في ألاسكا فتتقدم الديمقراطية ماري بيلتولا بفارق ضئيل على الجمهوري دان سوليفان.
وفي كارولاينا الجنوبية يتساوى تأييد الجمهورية دارلين غراهام والديمقراطية آني أندروز عند 48 % لكل منهما، أما في مين فيتقدم الديمقراطي تروي جاكسون على السيناتور الجمهورية سوزان كولينز بنسبة 49 %مقابل 45 %.
وفي أوهايو يسعى السيناتور الديمقراطي السابق شيرود براون، إلى استعادة مقعده متقدماً على الجمهوري جون هيوستد في استطلاعات عدة، أما في آيوا فتتباين الاستطلاعات بين تقدم الجمهورية آشلي هينسون والديمقراطي جوش توريك.
وفي نبراسكا يتقدم الجمهوري بيت ريكيتس بفارق طفيف على المستقل دان أوزبورن، إذ حصل ريكيتس على 47 % مقابل 46.3 % لمنافسه.
يذكر أن الانتخابات النصفية الأمريكية “Midterm Elections ” هي الانتخابات التشريعية والمحلية التي تُجرى في الولايات المتحدة في منتصف فترة الولاية الرئاسية، أي بعد مرور عامين على انتخاب الرئيس، وتحدد نتائجها الحزب المسيطر على الكونغرس، والذي سيمتلك الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، ومدى قدرة الرئيس على تمرير أجندته التشريعية خلال العامين المتبقيين من ولايته.