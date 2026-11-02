منصة أمريكية: 9 ولايات تشهد منافسة متقاربة في انتخابات ‏التجديد النصفي للكونغرس

واشنطن-سانا

أكدت منصة “ريل كلير بوليتيكس” ‏RealClearPolitics‏ ” ‏الأمريكية، التي تلعب دوراً محورياً في تغطية وصناعة المشهد ‏الانتخابي في الولايات المتحدة، أن 9 ولايات تشهد منافسة ‏متقاربة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي تجرى في ‏منتصف الولاية الرئاسية في الولايات المتحدة، وهي تكساس ‏وألاسكا وآيوا وكانساس ومين ونبراسكا وأوهايو وكارولاينا ‏الجنوبية وميشيغان.‏

ووفقاً لتحديثات الخرائط الانتخابية والبيانات الصادرة عن ‏المنصة التي تعنى بجمع وتحليل استطلاعات الرأي والبيانات ‏السياسية: تشهد المنافسة على مقاعد مجلس الشيوخ تقارباً شديداً ‏يُصنف كـ “سباق متكافئ” في عدة ولايات حاسمة خلال ‏الانتخابات النصفية لعام 2026 حيث تشير التقييمات الأخيرة إلى ‏وجود 9 ولايات رئيسية تقع في دائرة التنافس المباشر والمتقارب ‏جداً لمجلس الشيوخ، حيث يمتلك كلا الحزبين الديمقراطي ‏والجمهوري فرصاً قوية للفوز بها.‏

وبحسب معطيات المنصة، فإن الولايات الـ 9 المذكورة ستكون ‏حاسمة في انتخابات الكونغرس في حين تشتد عشية الانتخابات ‏النصفية المقررة يوم غد الثلاثاء المنافسة في الولايات الأمريكية، ‏وسط سباق لتحديد الحزب الذي سيسيطر على مجلس الشيوخ ‏حيث ستتوقف النتائج النهائية على الدوائر والولايات التي تشهد ‏منافسة متقاربة.‏

معركة السيطرة على مجلس الشيوخ

تعد الولايات المتقاربة المفتاح الرئيسي، الذي سيحدد السيطرة ‏على الأغلبية في مجلس الشيوخ، وتشمل الانتخابات جميع مقاعد ‏مجلس النواب البالغ عددها 435 إضافة إلى 35 مقعداً من أصل ‌‏100 في مجلس الشيوخ.‏

ويملك الجمهوريون 53 مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل 47 لكتلة ‏المعارضة التي تضم الديمقراطيين ومستقلين اثنين يصوتان ‏معهم، ما يعني أن الديمقراطيين بحاجة إلى تحقيق مكسب صافٍ ‏قدره 4 مقاعد لانتزاع الأغلبية.‏

استطلاعات الرأي في الولايات الحاسمة.. منافسات ساخنة

ووفقاً لاستطلاع لشبكة “سي إن إن” ومؤسسة “‏SSRS‏” يتقدم في ‏ولاية تكساس الديمقراطي جيمس تالاريكو على الجمهوري ‏كين باكستون بنسبة 49 مقابل 43 %، فيما يتقدم في ميشيغان ‏الديمقراطي من أصل مصري عبد الرحمن السيد على منافسه ‏الجمهوري مايك روغرز بنسبة 49 % مقابل 42 %.‏

وفي كانساس يتقدم الديمقراطي آدم هاميلتون على الجمهوري ‏روجر مارشال بنسبة 49 % مقابل 45 %، أما في ألاسكا فتتقدم ‏الديمقراطية ماري بيلتولا بفارق ضئيل على الجمهوري دان ‏سوليفان.‏

وفي كارولاينا الجنوبية يتساوى تأييد الجمهورية دارلين غراهام ‏والديمقراطية آني أندروز عند 48 % لكل منهما، أما في مين ‏فيتقدم الديمقراطي تروي جاكسون على السيناتور الجمهورية ‏سوزان كولينز بنسبة 49 %مقابل 45 %.‏

وفي أوهايو يسعى السيناتور الديمقراطي السابق شيرود براون، ‏إلى استعادة مقعده متقدماً على الجمهوري جون هيوستد في ‏استطلاعات عدة، أما في آيوا فتتباين الاستطلاعات بين تقدم ‏الجمهورية آشلي هينسون والديمقراطي جوش توريك.‏

وفي نبراسكا يتقدم الجمهوري بيت ريكيتس بفارق طفيف على ‏المستقل دان أوزبورن، إذ حصل ريكيتس على 47 % مقابل ‌‏46.3 % لمنافسه.‏

يذكر أن الانتخابات النصفية الأمريكية “‏Midterm Elections‏ ‌‏” هي الانتخابات التشريعية والمحلية التي تُجرى في الولايات ‏المتحدة في منتصف فترة الولاية الرئاسية، أي بعد مرور عامين ‏على انتخاب الرئيس، وتحدد نتائجها الحزب المسيطر على ‏الكونغرس، والذي سيمتلك الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، ‏ومدى قدرة الرئيس على تمرير أجندته التشريعية خلال العامين ‏المتبقيين من ولايته.‏