مزارعو الحمضيات في جسر الشغور يواجهون أزمة تسويقية مع ارتفاع ‏تكاليف الإنتاج

إدلب- سانا‏

يواجه مزارعو الحمضيات في جسر الشغور بريف إدلب الغربي أزمة ‏تسويقية، نتيجة انخفاض أسعار البيع وارتفاع تكاليف الإنتاج والقطاف ‏والنقل، ما يجعل تسويق المحصول غير مجدٍ اقتصادياً، ويدفع بعض ‏المزارعين إلى ترك الثمار على الأشجار، وسط مخاوف على استمرار هذه ‏الزراعة ومصدر رزق العاملين فيها.‏

إنتاج وفير وتحديات زراعية وتسويقية

‏ وأوضح رئيس دائرة زراعة جسر الشغور رضوان رفعت عكرمة، لـ سانا ‏اليوم الإثنين، أن المساحات المزروعة بالحمضيات تبلغ نحو 1500 دونم، ‏تضم قرابة 40 ألف شجرة، بإنتاج متوقع يتراوح بين 4 و5 آلاف طن هذا ‏الموسم، تتركز معظمها في قرية بكفلا، وتشمل الليمون البلدي والبرتقال أبو ‏صرة واليوسفي، إضافة إلى كميات محدودة من الأفوكادو.‏

وبيّن أن القطاع يواجه تحديات زراعية، أبرزها الصقيع خلال شهري آذار ‏ونيسان، الذي يتسبب بفقدان نحو 50 بالمئة من الأزهار، وجفاف نهر ‏العاصي صيفاً وتأثيره في الري، فضلاً عن انتشار ذبابة الفاكهة والحشرات، ‏وغياب المشاتل المتخصصة وارتفاع أسعار الأسمدة. ‏

وأرجع عكرمة انخفاض الأسعار إلى غياب برادات التخزين، ما يضطر ‏المزارعين إلى طرح المحصول دفعة واحدة في سوق الهال، فيزداد العرض ‏وتتراجع الأسعار، مقترحاً تسويق الإنتاج مباشرة من المزارع إلى المستهلك ‏لتجنب عمولة سوق الهال، وإنشاء مصانع للعصائر والاستفادة من قشور ‏الحمضيات في الصناعات الغذائية والدوائية.‏

كما دعا إلى تأسيس جمعيات مهنية تتولى استلام المحصول وتسويقه دون ‏وسطاء، وتنظيم القطاف على مراحل، وإقامة مدارس حقلية بالتعاون مع ‏وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، لتحسين ‏أساليب الخدمة والجني، إلى جانب دعم أسعار الأسمدة والمحروقات.‏

مطالب بفتح أسواق التصدير

‏ وقال المزارع عثمان مصطفى سلماوي من بلدة الجانودية، الذي يملك نحو ‌‏700 شجرة من البرتقال أبو صرة والكرمنتينا والليمون: إن أسعار معظم ‏الأصناف انخفضت مقارنة بالموسم الماضي، مبيناً أن أجور العمال والنقل ‏تستحوذ على جزء كبير من قيمة المبيعات، ولا تترك للمزارع عائداً يغطي ‏تكاليف السماد والحراثة والتقليم، ما دفع بعض المزارعين إلى ترك ثمارهم ‏على الأشجار.‏

‏ وأشار المزارعان علي سلماوي وعبدو سلماوي من قرية بكفلا إلى أن ‏انخفاض الأسعار، بالتزامن مع ارتفاع أجور العمال والنقل وأسعار العبوات ‏الفارغة، يجعل بيع المحصول غير مجدٍ اقتصادياً، مطالبين بإعادة فتح ‏أسواق التصدير إلى الأردن والعراق، وتأمين المحروقات لدعم المزارعين.‏

ولفتا إلى أن محدودية الأسواق المتاحة ودخول حمضيات الساحل، التي ‏تشكل نحو 40 بالمئة من المعروض في المنطقة، زادا المنافسة وضغطا على ‏الأسعار، محذرين من أن استمرار الخسائر قد يدفع الأهالي إلى اقتلاع ‏أشجار الحمضيات، والتحول إلى محاصيل أخرى.‏

‏ وتشكل الحمضيات أحد مصادر الدخل الزراعي المهمة في ريف إدلب ‏الغربي، إلا أن ارتفاع تكاليف الإنتاج ومحدودية منافذ التسويق، وغياب ‏التخزين والتصنيع تزيد صعوبات تسويق المحصول، وتستدعي إيجاد أسواق ‏جديدة وتشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية.