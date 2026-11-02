لمدة 40 يوماً.. مسح ميداني للقوى العاملة في درعا تاريخ النشر: 2026/11/02 10:17 مساءً اخر تحديث: 2026/11/02 10:17 مساءً لمدة 40 يوماً.. مسح للقوى العاملة في درعا يسعى لتوفير بيانات إحصائية موثوقة تسهم في فهم واقع سوق العمل وتحديد احتياجاته. تعبيد طريق بصرى الشام–جمرين المؤدي إلى محافظة السويداء لتحسين حركة المرور إعادة تأهيل بئر السهوة لتأمين مياه الشرب لأكثر من 3 آلاف نسمة في درعا الأمن الداخلي بدرعا: توقيف عناصر أمن ظهروا في فيديو يتحدثون عن قضايا تتعلق بالسلم الأهلي مذكرة تفاهم بين سوريا والسعودية لتعزيز التعاون المشترك في القطاعين البلدي والإسكاني قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في وادي الرقاد بريف درعا الغربي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:درعاسوق العملمسح للقوى العاملة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة إطلاق مشروع لتحديث ورقمنة تسجيل الشركات في سوريا هيكل لـ سانا: رقمنة تسجيل الشركات تعزز التحول الرقمي وتيسّر الخدمات شركة ”فلاي شام” تطلق رحلاتها المنتظمة بين دمشق وجدة كارني: محادثة جيدة مع ترامب بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين انطلاق معرض «بروجكت سوريا 2026» غداً بمشاركة أكثر من 150 شركة محلية ودولية معرض ومؤتمر “بروجكت سوريا 2026” يستعرض أحدث التقنيات والحلول في مجالات الإعمار آخر الأخبار رياضة سوريا مازن فندي يشارك في بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف بالإمارات دولي مباحثات قطرية تركية لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة محلياتالمحافظاتطرطوس التجارة الداخلية في طرطوس تحدد ضوابط عمل معاصر الزيتون وتضبط معصرة مخالفة