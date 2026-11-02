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لمدة 40 يوماً.. مسح ميداني للقوى ‏العاملة في درعا

photo 1 2026 11 02 22 13 02 لمدة 40 يوماً.. مسح ميداني للقوى ‏العاملة في درعا
photo 2 2026 11 02 22 13 02 لمدة 40 يوماً.. مسح ميداني للقوى ‏العاملة في درعا

لمدة 40 يوماً.. مسح للقوى ‏العاملة في درعا يسعى لتوفير بيانات إحصائية موثوقة تسهم في فهم واقع سوق ‏العمل وتحديد احتياجاته.

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