بريطانيا تحذر من استبعادها من مبادرة “صُنع في أوروبا” لدعم الصناعة

بروكسل-سانا‏

حذّر وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ اليوم الإثنين، الاتحاد الأوروبي من استبعاد ‏بلاده من مبادرة “صُنع في أوروبا” لدعم الصناعة، وذلك قبل أسابيع من قمة مرتقبة ‏بين التكتل ولندن.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن ستريتينغ قوله قبيل محادثاته مع الممثلة العليا للشؤون ‏الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد كايا كالاس في بروكسل: “علينا أن نكون ‏حذرين” لتجنّب أن تتحول مبادرة صُنع في أوروبا إلى إجراءات “حمائية تضر بنفسها”.‏

وتأتي محادثات اليوم، قبل قمة تعقد في بروكسل في 20 الشهر الجاري، وتجمع قادة ‏الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم.‏

وقال بورنم: إن الاجتماع المرتقب منذ فترة طويلة سيشكل فرصة لبدء “حوار جاد” ‏بشأن العلاقات بعيدة الأمد بين المملكة المتحدة والتكتل الأوروبي، بعد عقد من ‏تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد.‏

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وسيكون ملف “صُنع في أوروبا” أحد أبرز القضايا المطروحة، رغم أنه غير مدرج ‏رسمياً على جدول أعمال القمة.‏

ويعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز القطاعات المحلية مثل السيارات والدفاع من خلال ‏إلزام الشركات بشراء المنتجات الأوروبية إذا أرادت الحصول على أموال عامة، غير ‏أن هذه الجهود أثارت مخاوف في لندن من احتمال استبعاد المملكة المتحدة.‏

ومع مساعي الاتحاد لتقليص الاعتماد على الشركات غير الأوروبية على ‏صعيد تطوير الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، تخشى لندن أن تؤدي القواعد ‏الرقمية الجديدة الجاري إعدادها أيضاً إلى استبعاد الشركات البريطانية.‏

وتأمل لندن وبروكسل في التوصل إلى اتفاقات بشأن تجارة الأغذية والمشروبات، ‏وتنقل الشباب، وتجنب الضرائب الأوروبية على انبعاثات الكربون خلال محادثات ‏القمة القادمة.‏

كما يأمل الاتحاد الأوروبي في إحراز تقدم بشأن خفض الرسوم التي يدفعها طلاب دول ‏الاتحاد للالتحاق بالجامعات البريطانية.‏

ومن المقرر أن تناقش عواصم التكتل مشروع البيان المشترك للقمة خلال اجتماع ‏للسفراء في بروكسل الأربعاء.‏