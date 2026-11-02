بريطانيا تحذر من استبعادها من مبادرة “صُنع في أوروبا” لدعم الصناعة

بروكسل-سانا
حذّر وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ اليوم الإثنين، الاتحاد الأوروبي من استبعاد بلاده من مبادرة “صُنع في أوروبا” لدعم الصناعة، وذلك قبل أسابيع من قمة مرتقبة بين التكتل ولندن.
ونقلت وكالة فرانس برس عن ستريتينغ قوله قبيل محادثاته مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد كايا كالاس في بروكسل: “علينا أن نكون حذرين” لتجنّب أن تتحول مبادرة صُنع في أوروبا إلى إجراءات “حمائية تضر بنفسها”.
وتأتي محادثات اليوم، قبل قمة تعقد في بروكسل في 20 الشهر الجاري، وتجمع قادة الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم.
وقال بورنم: إن الاجتماع المرتقب منذ فترة طويلة سيشكل فرصة لبدء “حوار جاد” بشأن العلاقات بعيدة الأمد بين المملكة المتحدة والتكتل الأوروبي، بعد عقد من تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد.
وسيكون ملف “صُنع في أوروبا” أحد أبرز القضايا المطروحة، رغم أنه غير مدرج رسمياً على جدول أعمال القمة.
ويعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز القطاعات المحلية مثل السيارات والدفاع من خلال إلزام الشركات بشراء المنتجات الأوروبية إذا أرادت الحصول على أموال عامة، غير أن هذه الجهود أثارت مخاوف في لندن من احتمال استبعاد المملكة المتحدة.
ومع مساعي الاتحاد لتقليص الاعتماد على الشركات غير الأوروبية على صعيد تطوير الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، تخشى لندن أن تؤدي القواعد الرقمية الجديدة الجاري إعدادها أيضاً إلى استبعاد الشركات البريطانية.
وتأمل لندن وبروكسل في التوصل إلى اتفاقات بشأن تجارة الأغذية والمشروبات، وتنقل الشباب، وتجنب الضرائب الأوروبية على انبعاثات الكربون خلال محادثات القمة القادمة.
كما يأمل الاتحاد الأوروبي في إحراز تقدم بشأن خفض الرسوم التي يدفعها طلاب دول الاتحاد للالتحاق بالجامعات البريطانية.
ومن المقرر أن تناقش عواصم التكتل مشروع البيان المشترك للقمة خلال اجتماع للسفراء في بروكسل الأربعاء.