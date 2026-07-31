العثور على 4 جثث بعد اختفاء 10 من متسلقي الجبال في باكستان

إسلام أباد-سانا

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الجمعة، العثور على جثث أربعة من بين 10 من متسلقي الجبال كانوا قد فقدوا أمس إثر انهيار ثلجي على جبل برود بيك بباكستان.

ونقلت وكالة “رويترز” عن نائب مدير إدارة السياحة في منطقة جيلجيت بالتستان الباكستانية ساجد حسين قوله: إن فرق البحث عثرت اليوم على أربع جثث بعد أن تركزت عمليات البحث على “منطقة نائية وصعبة”، مضيفاً أنه لم يتم انتشال الجثث بعد بسبب صعوبة التضاريس.

بدوره أعلن نادي جبال الألب الباكستاني، أن من بين المفقودين متسلق الجبال النيبالي نيرمال بورجا (43 عاماً)، الذي يحمل الرقم القياسي لأسرع تسلق أعلى 14 جبلاً في العالم، إضافة إلى تسعة متسلقين آخرين من نيبال وباكستان وعمان والولايات المتحدة والصين، مضيفاً أنّه تم إرسال مروحيتي إنقاذ تابعتين لسلاح الجو الباكستاني.

ويعتقد أن المتسلقين جرفهم الانهيار الثلجي الذي وقع ظهر أمس تقريباً على قمة الجبل التي يبلغ ارتفاعها 8051 متراً، حيث يحتل جبل برود بيك المرتبة الثانية عشرة بين أعلى الجبال في العالم.

وأشارت وزارة الخارجية النيبالية إلى أن ستة من المتسلقين العشرة المفقودين في الانهيار الجليدي هم نيباليون، وأضافت في بيان أن نيبال “تلقت تأكيدات من السلطات الباكستانية أنها ستحشد جميع الموارد المتاحة لإجراء عمليات بحث وإنقاذ في الوقت المناسب”.

ومن بين أعلى 14 قمة في العالم تقع ثماني قمم في نيبال وخمس في باكستان وقمة واحدة في التبت، ويقول خبراء التسلق: إن ما يزيد قليلاً على 35 متسلقاً فقط هم من تمكنوا حتى الآن من تسلق القمم الأربع عشرة جميعها.