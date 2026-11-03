قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على متورط بسرقة نحو 47.5 ألف دولار

دمشق-سانا

ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على شخص متورط بسرقة مبلغ 47,480 دولاراً أمريكياً من مكان عمله، ‏واستعادت جزءاً من المبلغ المسروق.‏

وذكرت قوى الأمن الداخلي، عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أنه عقب تلقي بلاغ بالحادثة، باشرت الجهات ‏المختصة عمليات البحث والتحري، وتمكنت من استرداد 16 ألف دولار من المبلغ المسروق، وضبط سيارة من نوع ‌‏”رانج روفر” اشتراها الموقوف بجزء من الأموال المسروقة، إضافة إلى مصادرة مسدس كان بحوزته.‏

وأوضحت أن الموقوف أقر بإنفاق بقية المبلغ، فيما تستكمل الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه تمهيداً ‏لإحالته إلى القضاء لينال جزاءه‏.‏

وتواصل قوى الأمن الداخلي جهودها لمكافحة الجرائم الجنائية بمختلف أشكالها، ولا سيما السرقة والسطو، من خلال ‏تكثيف عمليات البحث والتحري ومتابعة البلاغات وملاحقة المتورطين وضبط المسروقات، وإحالة مرتكبي الجرائم إلى ‏القضاء المختص.‏