قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على متورط بسرقة نحو 47.5 ألف دولار

دمشق-سانا
ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على شخص متورط بسرقة مبلغ 47,480 دولاراً أمريكياً من مكان عمله، واستعادت جزءاً من المبلغ المسروق.
وذكرت قوى الأمن الداخلي، عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أنه عقب تلقي بلاغ بالحادثة، باشرت الجهات المختصة عمليات البحث والتحري، وتمكنت من استرداد 16 ألف دولار من المبلغ المسروق، وضبط سيارة من نوع ”رانج روفر” اشتراها الموقوف بجزء من الأموال المسروقة، إضافة إلى مصادرة مسدس كان بحوزته.
وأوضحت أن الموقوف أقر بإنفاق بقية المبلغ، فيما تستكمل الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه تمهيداً لإحالته إلى القضاء لينال جزاءه.
وتواصل قوى الأمن الداخلي جهودها لمكافحة الجرائم الجنائية بمختلف أشكالها، ولا سيما السرقة والسطو، من خلال تكثيف عمليات البحث والتحري ومتابعة البلاغات وملاحقة المتورطين وضبط المسروقات، وإحالة مرتكبي الجرائم إلى القضاء المختص.