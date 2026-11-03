صحة القنيطرة تطلق حملة لتلقيح الأطفال في منطقة السويسة

القنيطرة-سانا
أطلقت مديرية صحة القنيطرة اليوم الثلاثاء، حملة تلقيح تستهدف الأطفال في منطقة السويسة، وذلك عبر المراكز الصحية في عين التينة والقصيبة والرفيد، بهدف تعزيز التغطية باللقاحات الروتينية والوقاية من الأمراض السارية والمعدية.
وأوضح مدير مركز عين التينة الصحي عبد الله العلي لمراسل سانا، أن الحملة تركز بشكل أساسي على تلقيح الأطفال بعمر السنة، وتعزيز مناعتهم وحمايتهم من الأمراض، مشيراً إلى الإقبال الملحوظ من الأهالي على المراكز الصحية للاستفادة من خدمات الحملة.
وبيّن العلي، أن الخدمات المقدمة تشمل إلى جانب التلقيح، متابعة الحالة التغذوية للأطفال من خلال قياس الطول والوزن وتقييم نموهم، فضلاً عن تقديم الأدوية المجانية، ومنها المسكنات وخافضات الحرارة وبعض المستحضرات الطبية.
وتأتي الحملة في إطار جهود مديرية صحة القنيطرة لتعزيز برنامج التلقيح الوطني وتوسيع نطاق الخدمات الصحية في المناطق الريفية، وضمان وصول الرعاية الصحية الأولية والخدمات التغذوية والدوائية إلى الأطفال والأهالي.
ويهدف برنامج التلقيح الوطني إلى الحد من معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة، من خلال توفير اللقاحات التي تقي من أمراض خطيرة، أبرزها شلل الأطفال والحصبة والسل والكزاز والدفتيريا والسعال الديكي والتهاب الكبد الوبائي، وتسهم في تعزيز المناعة المجتمعية.
وكانت وزارة الصحة أطلقت في تشرين الأول 2025 حملة لتعزيز اللقاح الروتيني ومتابعة الأطفال المتسربين من برنامج التلقيح الوطني، مستهدفة الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات، عبر المراكز الصحية والفرق الجوالة في مختلف المحافظات.