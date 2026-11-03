صحة القنيطرة تطلق حملة لتلقيح الأطفال في منطقة السويسة

القنيطرة-سانا

أطلقت مديرية صحة القنيطرة اليوم الثلاثاء، حملة تلقيح تستهدف الأطفال في منطقة السويسة، ‏وذلك عبر المراكز الصحية في عين التينة والقصيبة والرفيد، بهدف تعزيز التغطية باللقاحات ‏الروتينية والوقاية من الأمراض السارية والمعدية.‏

وأوضح مدير مركز عين التينة الصحي عبد الله العلي لمراسل سانا، أن الحملة تركز بشكل أساسي ‏على تلقيح الأطفال بعمر السنة، وتعزيز مناعتهم وحمايتهم من الأمراض، مشيراً إلى الإقبال ‏الملحوظ من الأهالي على المراكز الصحية للاستفادة من خدمات الحملة.‏

وبيّن العلي، أن الخدمات المقدمة تشمل إلى جانب التلقيح، متابعة الحالة التغذوية للأطفال من خلال ‏قياس الطول والوزن وتقييم نموهم، فضلاً عن تقديم الأدوية المجانية، ومنها المسكنات وخافضات ‏الحرارة وبعض المستحضرات الطبية.‏

وتأتي الحملة في إطار جهود مديرية صحة القنيطرة لتعزيز برنامج التلقيح الوطني وتوسيع نطاق ‏الخدمات الصحية في المناطق الريفية، وضمان وصول الرعاية الصحية الأولية والخدمات التغذوية ‏والدوائية إلى الأطفال والأهالي.‏

ويهدف برنامج التلقيح الوطني إلى الحد من معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات بين الأطفال دون ‏سن الخامسة، من خلال توفير اللقاحات التي تقي من أمراض خطيرة، أبرزها شلل الأطفال ‏والحصبة والسل والكزاز والدفتيريا والسعال الديكي والتهاب الكبد الوبائي، وتسهم في تعزيز ‏المناعة المجتمعية.‏

وكانت وزارة الصحة أطلقت في تشرين الأول 2025 حملة لتعزيز اللقاح الروتيني ومتابعة ‏الأطفال المتسربين من برنامج التلقيح الوطني، مستهدفة الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات، ‏عبر المراكز الصحية والفرق الجوالة في مختلف المحافظات.‏