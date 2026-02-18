مقتل 14 مسلحاً في عمليتين أمنيتين للشرطة الباكستانية في بلوشستان

1P75IB highres 1693546478 مقتل 14 مسلحاً في عمليتين أمنيتين للشرطة الباكستانية في بلوشستان

‌‎ إسلام آباد-سانا

أعلنت الشرطة الباكستانية تنفيذ عمليتين أمنيتين في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد، أسفرتا عن القضاء على 14 مسلحاً.

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية عن قوة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة قولها في بيان: إن العمليتين الأمنيتين استندتا إلى معلومات استخباراتية تتعلق بتحركات عناصر مسلحة في مقاطعتي كويتا وباكاران.

وكان الجيش الباكستاني أعلن في الـ25 من الشهر الماضي عن مقتل 3 مسلحين في عملية أمنية ضمن الإقليم نفسه، ما يعكس استمرار العمليات الأمنية المكثفة في المنطقة.

وتشهد مناطق إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان هجمات متكررة لمجموعات مسلحة، بينما تتواصل عمليات الجيش الباكستاني، للقضاء على المسلحين في تلك المنطقة.

