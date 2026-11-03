الاستخبارات العامة تقبض على خلية لميليشيا حزب الله كانت تخطط لاستهداف مصفاة حمص

حمض-سانا

أحبط جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي مخططاً إرهابياً كان يستهدف ‌‏مصفاة حمص تقف وراءه خلية تتبع لميليشيا حزب الله، ما أسفر عن إلقاء القبض على أفراد الخلية ‏المتورطة، وضبط ‏عبوات ناسفة بحوزتهم كانت ‏معدة لاستهداف المصفاة. ‏

وذكرت قوى الأمن الداخلي عبر قناتها على التلغرام، اليوم الثلاثاء، أن إحباط المخطط الإرهابي ‏جاء بعد متابعة دقيقة، حيث جاءت العملية ضمن جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة الخلايا الإرهابية، ‏وإحباط مخططاتها وحماية المنشآت الحيوية والمقدرات الاقتصادية للبلاد.‏

وتلعب مصفاة حمص دوراً مهماً في تأمين المشتقات النفطية للسوق المحلية، حيث تم في تشرين ‏الأول الماضي تأهيل وصيانة وحدة التقطير الجوي “10”، بطاقةٍ تصميمية تبلغ مليون طن من ‏النفط الخام سنوياً، ما ‏يعزز قدرات المصفاة على إنتاج المشتقات النفطية، ويدعم توافر المازوت ‏والفيول والكيروسين في السوق المحلية.‏