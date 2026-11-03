الاستخبارات العامة تقبض على خلية لميليشيا حزب الله كانت تخطط لاستهداف مصفاة حمص

حمض-سانا
أحبط جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي مخططاً إرهابياً كان يستهدف مصفاة حمص تقف وراءه خلية تتبع لميليشيا حزب الله، ما أسفر عن إلقاء القبض على أفراد الخلية المتورطة، وضبط عبوات ناسفة بحوزتهم كانت معدة لاستهداف المصفاة.
وذكرت قوى الأمن الداخلي عبر قناتها على التلغرام، اليوم الثلاثاء، أن إحباط المخطط الإرهابي جاء بعد متابعة دقيقة، حيث جاءت العملية ضمن جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة الخلايا الإرهابية، وإحباط مخططاتها وحماية المنشآت الحيوية والمقدرات الاقتصادية للبلاد.
وتلعب مصفاة حمص دوراً مهماً في تأمين المشتقات النفطية للسوق المحلية، حيث تم في تشرين الأول الماضي تأهيل وصيانة وحدة التقطير الجوي “10”، بطاقةٍ تصميمية تبلغ مليون طن من النفط الخام سنوياً، ما يعزز قدرات المصفاة على إنتاج المشتقات النفطية، ويدعم توافر المازوت والفيول والكيروسين في السوق المحلية.