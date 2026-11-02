القدس المحتلة-سانا
ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، إلى 74,609 قتلى و175,872 جريحاً.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان عبر قناتها على التلغرام، اليوم الإثنين، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ 48 ساعة الماضية 15 قتيلاً، و38 جريحاً، ما يرفع إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول الماضي إلى 1,593، والإصابات إلى 5،748.
وأضافت الوزارة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.
وكان ثمانية فلسطينيين قتلوا مساء أمس، في اعتداءات إسرائيلية على القطاع فيما قتل فلسطيني اليوم متأثراً بإصابته في قصف إسرائيلي على مواصي رفح جنوب القطاع قبل بضعة أيام.
ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 74,609 قتلى
القدس المحتلة-سانا