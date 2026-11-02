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ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 74,609 قتلى‏ ‏

photo 2026 11 02 13 06 25 ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 74,609 قتلى‏ ‏
ضحايا حرب الإبادة-أرشيف-وفا

القدس المحتلة-سانا

‏ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ‏على ‏قطاع ‌‏غزة منذ ‌‏السابع من ‏تشرين الأول 2023، إلى 74,609 ‏قتلى و175,872‏ ‌‏جريحاً.‏
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وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان عبر قناتها على التلغرام، اليوم ‌‏الإثنين، أن‏ ‌‏مستشفيات ‏القطاع استقبلت خلال الـ 48 ساعة الماضية 15 قتيلاً، ‏و38 ‏جريحاً، ما يرفع ‏إجمالي القتلى ‏منذ وقف إطلاق النار ‏في تشرين ‌‏الأول ‏الماضي إلى 1,593، والإصابات ‏إلى 5،748.‏

وأضافت الوزارة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ‌‏‌‏في ظل ‌‏عجز ‏طواقم ‏الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.‏
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وكان ثمانية فلسطينيين قتلوا مساء أمس، في اعتداءات إسرائيلية على القطاع فيما قتل فلسطيني اليوم متأثراً بإصابته في قصف إسرائيلي على مواصي رفح جنوب القطاع قبل بضعة أيام.

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