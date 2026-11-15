إستونيا تستعد لإغلاق معابرها البرية مع روسيا رداً على “محاولة تخريب”‏

تالين-سانا‏

أعلنت إستونيا اليوم الأحد استعدادها لإغلاق المعابر الحدودية البرية مع ‏روسيا، رداً على ما وصفته بـ”محاولة تخريب” استهدفت شركة إستونية ‏للصناعات الدفاعية، اتهمت السلطات الأمنية الإستونية الاستخبارات ‏العسكرية الروسية بالوقوف وراءها.‏

وأكد وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساهكنا، في منشور عبر منصة ‌‏”إكس”، أن بلاده تستعد لإغلاق المعابر الحدودية البرية مع روسيا رداً على ‏الحادثة.‏

وأشار تساهكنا إلى أن دعم أوكرانيا وزيادة الضغط على روسيا سيكونان في ‏صدارة أولويات اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، المقرر ‏عقده غداً في بروكسل.‏

وتوقع إقرار الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات تستهدف أكثر من ‌‏100 شخص وكيان، بينهم أفراد ومؤسسات مرتبطة بالقطاعين المالي وقطاع ‏الطاقة في روسيا، إضافة إلى جهات متصلة بما يُعرف بـ”الأسطول ‏الموازي” الروسي.‏

وكان رئيس الوزراء الإستوني كريستن ميخيل أعلن في وقت سابق اليوم أن ‏الاستخبارات العسكرية الروسية أمرت بتنفيذ عملية تخريب استهدفت شركة ‌‏”‏Threod Systems‏” مساء أمس، موضحاً أن الإجراءات الأمنية المعززة ‏وسرعة استجابة قوات الأمن حالتا دون وقوع أضرار كبيرة. ‏