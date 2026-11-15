إستونيا تستعد لإغلاق معابرها البرية مع روسيا رداً على “محاولة تخريب”‏

تالين-سانا
أعلنت إستونيا اليوم الأحد استعدادها لإغلاق المعابر الحدودية البرية مع روسيا، رداً على ما وصفته بـ”محاولة تخريب” استهدفت شركة إستونية للصناعات الدفاعية، اتهمت السلطات الأمنية الإستونية الاستخبارات العسكرية الروسية بالوقوف وراءها.
وأكد وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساهكنا، في منشور عبر منصة ”إكس”، أن بلاده تستعد لإغلاق المعابر الحدودية البرية مع روسيا رداً على الحادثة.
وأشار تساهكنا إلى أن دعم أوكرانيا وزيادة الضغط على روسيا سيكونان في صدارة أولويات اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، المقرر عقده غداً في بروكسل.
وتوقع إقرار الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات تستهدف أكثر من 100 شخص وكيان، بينهم أفراد ومؤسسات مرتبطة بالقطاعين المالي وقطاع الطاقة في روسيا، إضافة إلى جهات متصلة بما يُعرف بـ”الأسطول الموازي” الروسي.
وكان رئيس الوزراء الإستوني كريستن ميخيل أعلن في وقت سابق اليوم أن الاستخبارات العسكرية الروسية أمرت بتنفيذ عملية تخريب استهدفت شركة ”Threod Systems” مساء أمس، موضحاً أن الإجراءات الأمنية المعززة وسرعة استجابة قوات الأمن حالتا دون وقوع أضرار كبيرة.