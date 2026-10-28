العراق نائباً لرئيس اجتماع مكافحة الفساد لمنظمة التعاون الإسلامي ‏

بغداد-سانا
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم الأربعاء، اختيار العراق نائباً لرئيس الاجتماع الثالث لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في دول منظمة التعاون الإسلامي.
وجاء في بيان للهيئة نقلته وكالة الأنباء العراقية واع: أنّ اختيار العراق لهذا الموقع جاء خلال انطلاق أعمال الاجتماع الثالث لرؤساء أجهزة إنفاذ القانون المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو.
وترأس رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، وفد العراق في الاجتماع الذي يهدف لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي للعراق في ملفات استرداد الأموال، ومكافحة الفساد، وتبادل الخبرات القانونية والأمنية.
وقال اللامي إنّ العاصمة العراقية بغداد ستستضيف الاجتماع الوزاري الرابع لمكافحة الفساد عام 2028 .
وشارك في اجتماع باكو الثالث أكثر من 250 مسؤولاً يمثلون 48 دولة من أصل 57 عضواً في المنظمة، إلى جانب رؤساء 30 وكالة حكومية متخصصة، وسفراء، وممثلي 5 منظمات دولية وإقليمية، فضلاً عن وفود ثلاث دول بصفة مراقب.