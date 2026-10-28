العراق نائباً لرئيس اجتماع مكافحة الفساد لمنظمة التعاون الإسلامي ‏

بغداد-سانا‏

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم الأربعاء، اختيار العراق نائباً لرئيس ‏الاجتماع الثالث لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في دول منظمة التعاون الإسلامي.‏

وجاء في بيان للهيئة نقلته وكالة الأنباء العراقية واع: أنّ اختيار العراق لهذا الموقع جاء ‏خلال انطلاق أعمال الاجتماع الثالث لرؤساء أجهزة إنفاذ القانون المنعقد في العاصمة ‏الأذربيجانية باكو.‏

وترأس رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، وفد العراق في الاجتماع الذي ‏يهدف لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي للعراق في ملفات استرداد الأموال، ومكافحة ‏الفساد، وتبادل الخبرات القانونية والأمنية.‏

وقال اللامي إنّ العاصمة العراقية بغداد ستستضيف الاجتماع الوزاري الرابع لمكافحة ‏الفساد عام 2028 .‏

وشارك في اجتماع باكو الثالث أكثر من 250 مسؤولاً يمثلون 48 دولة من أصل 57 ‏عضواً في المنظمة، إلى جانب رؤساء 30 وكالة حكومية متخصصة، وسفراء، وممثلي ‌‏5 منظمات دولية وإقليمية، فضلاً عن وفود ثلاث دول بصفة مراقب.‏