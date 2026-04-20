حزب “بلغاريا التقدمية” ‌الذي ينتمي إليه الرئيس السابق يتصدر الانتخابات التشريعية

صوفيا-سانا

أظهرت نتائج رسمية أولية اليوم الإثنين، أن حزب “بلغاريا التقدمية”، ‌الذي ينتمي إليه الرئيس البلغاري السابق رومين راديف، يتصدر الانتخابات التشريعية ⁠التي جرت يوم أمس الأحد.

وذكرت رويترز أن راديف حصل على 44.59 بالمئة من الأصوات، وذلك بعد فرز 32 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة الثامنة في البلاد، خلال خمس سنوات.

وتعهَّد راديف بإنهاء دوامة الحكومات الضعيفة التي لا تستمر فترات طويلة، والقضاء على الفساد المستشري في البلاد.

وكان ​راديف، وهو مناهض للاتحاد الأوروبي ‌ويعارض ⁠تقديم دعم عسكري لأوكرانيا ضد روسيا، قد ​تنحى عن ​منصب ⁠الرئاسة في يناير كانون الثاني ​للترشح في ​الانتخابات، ⁠التي تعقد بعد احتجاجات حاشدة أجبرت ⁠الحكومة ​السابقة على ​الاستقالة في كانون الأول الماضي.

