مقتل 25 شخصاً وإصابة 22 في اشتباكات قبلية وسط تشاد

نجامينا-سانا



أعلنت حكومة تشاد اليوم الأحد، مقتل 25 شخصاً وإصابة 22 آخرين في اشتباكات قبلية بين مجموعتين متنافستين، جراء خلافات على المياه والأراضي وسط البلاد.



ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الإدارة الإقليمية قولها: إن “أعمال العنف أسفرت عن مقتل 25 شخصاً وإصابة 22 آخرين في منطقة تقع على الحدود بين إقليمي حجرة لاميس وبحر الغزال، في حين تم إيقاف 39 شخصاً آخرين وجرى نقلهم إلى العاصمة نجامينا”.



من جهته، قال عضو في البرلمان المحلي: إن أعمال العنف اندلعت بعد مشادة بين راع من قبيلة “كريدا” جلب مواشيه للشرب من بركة مياه وأحد أفراد مجموعة “كوكا”، موضحاً أن “تطور الخلاف أدى إلى إشهار السلاح وإطلاق النار”.



وتُعد تشاد، التي تصنفها الأمم المتحدة ضمن أكثر الدول الأفريقية عرضة لتداعيات التغير المناخي، مسرحاً بشكل متكرر لاشتباكات دامية بين مجموعات محلية بسبب النزاعات على المياه والأراضي والماشية.



ووفقاً للأمم المتحدة، كان أقل من 10 % من الأسر يتمتعون بإمكانية الحصول بشكل موثوق على مياه جارية آمنة في عام 2024.



وفي نيسان، أسفر نزاع حول بئر مياه في شرق تشاد عن مقتل 44 شخصاً وإصابة 10 آخرين.