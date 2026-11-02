أكثر من 51 ألف معاملة في مديرية نقل دمشق خلال شهر تشرين الأول

دمشق-سانا

أنجزت مديرية نقل محافظة دمشق 51348 معاملة خلال شهر تشرين الأول الماضي، فيما بلغت إيراداتها 324 مليوناً و311 ألفاً و751 ليرة سورية.

وأوضح مدير نقل دمشق مأمون عبد الغني في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن المعاملات المنجزة توزعت على 12291 معاملة نقل ملكية مركبة، و5596 معاملة تسجيل مركبة تجريبية، و4856 معاملة تجديد رخصة، إضافة إلى 4868 معاملة منح رخصة بدل بالٍ، و6637 معاملة فحص فني.

وأشار عبد الغني إلى أن المعاملات شملت أيضاً 277 معاملة نقل ملكية مركبة تجريبية، و166 معاملة نقل ملكية بموجب حكم قضائي، و103 معاملات تسجيل مركبة لأول مرة، و78 معاملة فقدان لوحات، و285 معاملة تجديد رخصة تجريبية.

وأضاف أن المديرية أنجزت 294 معاملة وضع إشارة، و283 معاملة فك إشارة، و19 معاملة وضع رهن، و160 معاملة فك رهن، و690 معاملة تبديلات فنية، و547 معاملة ضبط فحص مركبة محجوزة، إلى جانب معاملات متنوعة أخرى.

تطوير الأداء وتبسيط الإجراءات

أكد عبد الغني أن المديرية تعمل على رفع كفاءة الأداء وتطوير آليات العمل بما يتناسب مع حجم الطلب المتزايد على خدمات النقل، لافتاً إلى أن حجم المعاملات المنجزة خلال تشرين الأول يعكس الجهود المبذولة لتسريع الإجراءات وتبسيطها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحرص على دقة البيانات وسلامة القيود القانونية والفنية للمركبات، وضمان إنجاز المعاملات وفق الأصول المعتمدة وبما يحفظ حقوق أصحابها.

وشدد عبد الغني على استمرار المديرية في تقديم خدماتها وإنجاز معاملات المواطنين وفق الإجراءات المعتمدة، بما يسهم في تسهيل حصولهم على الخدمات المتعلقة بمركباتهم وتنظيم بياناتها.

وكان عبد ‏الغني أعلن في وقت سابق لـ سانا، أن عدد المعاملات المنفذة في المديرية ‏منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية شهر أيلول بلغ 393 ‏ألفاً و150 معاملة، في حين تجاوزت الإيرادات ‏المحققة خلال هذه الفترة 1.6 مليار ليرة سورية‎.‎