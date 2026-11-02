قضايا الإنسان والذاكرة حاضرة في سباق الأوسكار للأفلام القصيرة المتحركة

دمشق-سانا

تتسع الموضوعات التي تتناولها أفلام الرسوم المتحركة القصيرة المؤهلة لدخول سباق جوائز الأوسكار لعام 2027، لتتجاوز الحكايات الخيالية والترفيهية إلى استعادة ذاكرة الحروب والعنف، ومناقشة الهوية والانتماء، ورصد العلاقات الأسرية والإنسانية، في تجارب تستخدم تقنيات التحريك المختلفة لتقديم قضايا شخصية واجتماعية بلغة بصرية.

وجمعت مجلة «أنيميشن ماغازين» المتخصصة في صناعة الرسوم المتحركة، في دليل نشرته في 29 تشرين الأول الماضي بقلم جايسون سانشيز، مجموعة من الأفلام التي استوفت شروط التأهل للمنافسة، بعد فوزها بجوائز في مهرجانات سينمائية معتمدة أو عبر مسارات تأهل أخرى، فيما تواصل منصة «كارتون برو» نشر ملفات ومقابلات مع مخرجي عدد منها، تتناول موضوعاتها وخياراتها الفنية.

ذاكرة الحروب وآثارها

تستعيد أفلام عدة تجارب تاريخية مؤلمة من خلال حكايات فردية، من بينها الفيلم الكندي «بارادايز» للمخرجة ماتيا راديتش، التي تعود فيه إلى مدينة سراييفو التي غادرتها طفلة خلال الحرب في تسعينيات القرن الماضي.

وتستخدم المخرجة الرسوم اليدوية وصور العائلة وذكرياتها المتداخلة لتصوير عودة شخصية الفيلم إلى منزل طفولتها، حيث تستحضر تفاصيل المكان وآثار الحرب التي غيّرت ملامحه، في معالجة تربط بين الذاكرة الشخصية وفقدان الوطن وصعوبة استعادة المكان كما كان، وفاز الفيلم بجائزة الحمامة الذهبية للأفلام القصيرة في المسابقة الدولية للأفلام المتحركة بمهرجان لايبزيغ عام 2025.

أما الفيلم الجنوب أفريقي الأمريكي «أبارت» للمخرج بولا مانيلي، فيتناول مرحلة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا من خلال صداقة بين طفلين تواجه اختباراً صعباً بسبب الكراهية، عندما يضطر أحدهما إلى اتخاذ موقف لإنقاذ حياة الآخر، ويمزج العمل بين التحريك ثنائي وثلاثي الأبعاد وتقنيات القص والدمج البصري، وفاز بجائزة أفضل عرض في مهرجان سيغراف لعام 2026.

وفي الفيلم الكندي «ما نتركه وراءنا» للمخرجين ألكسندرا ميوت وجان سيباستيان هامل، تتخذ الذاكرة مساراً أكثر خصوصية، إذ يتتبع العمل رجلاً يعود إلى حلبة الهوكي التي ارتبطت بطفولته، لمواجهة آثار صدمة مر بها، ويستخدم الفيلم الرسوم اليدوية ثنائية الأبعاد للتعبير عن اضطراب الشخصية ومحاولتها استعادة قدرتها على مواجهة الماضي، ونال جائزة أفضل فيلم قصير دولي في مهرجان كابوم للرسوم المتحركة عام 2026.

الهوية والانتماء

تحضر مسألة الهوية في الفيلم الفرنسي «سليماني» للمخرجة فيني آن بوس، الذي يجمع امرأتين شابتين من ولاية كيرالا الهندية في مطعم هندي بباريس، حيث تستعيدان عبر النكهات والروائح والأصوات واللغة ذكريات الوطن الذي غادرتاه، وتتكشف أسباب مختلفة دفعت كل واحدة منهما إلى الهجرة.

ويعتمد الفيلم أسلوباً يمزج التحريك بتقنية إيقاف الحركة في مشاهده الحاضرة والرسوم الملونة يدوياً في استعادة الذكريات، وقد نال جائزتي أفضل فيلم قصير في مهرجان مانشستر للرسوم المتحركة عام 2025 وجائزة لجنة تحكيم التحريك في مهرجان أسبن للأفلام القصيرة عام 2026.

وفي الفيلم الكولومبي «ذات مرة في جسد» للمخرجة ماريا كريستينا بيريز غونزاليس، تبحث امرأة عن المصالحة مع أختها بشأن واقعة تعود إلى مرحلة المراهقة، بينما تتجسد تجارب الماضي عبر كائن غريب يسكن جسدها، في استعارة بصرية للعلاقة بين الجسد والذاكرة والهوية.

روابط إنسانية

تتخذ العلاقات الأسرية والفقد مساحة في الفيلم الأمريكي «سابا» للمخرج ليرون توباز، الذي يصور علاقة صبي بجده في عالم خيالي تبقى فيه الكائنات الحية مستقرة على الأرض، بينما ترتفع الأشياء من حولها، إلى أن تعصف عاصفة بالمنزل وتبدأ رحلة الصبي لفهم الخسارة، ويعتمد الفيلم الرسوم اليدوية ولقطة متصلة دون انقطاع، مستلهماً تجربة المخرج الشخصية مع جده.

وفي اتجاه مختلف، يقدم الفيلم التشيكي «تسعة ملايين لون» للمخرجة بارا آنا شتيستكالوفا حكاية صداقة بين قريدس من فرس النبي وسمكة عمياء، تختلف تجربتهما في رؤية العالم، وما يثيره ذلك من تساؤلات حول القدرة على فهم الآخر والتقارب رغم اختلاف التجارب، وفاز الفيلم بالجائزة الكبرى للرسوم المتحركة في مهرجان إندي شورتس لعام 2026.

ولا تزال هذه الأعمال في مرحلة التأهل لسباق الأوسكار، إذ أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة أن القائمة المختصرة للدورة التاسعة والتسعين ستصدر في 15 كانون الأول 2026، على أن تعلن الترشيحات النهائية في 21 كانون الثاني 2027، قبل حفل توزيع الجوائز المقرر في 14 آذار من العام نفسه.