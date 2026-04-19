مقتل فلسطيني بنيران الاحتلال شمال قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطيني اليوم الأحد، بنيران الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال استهدفت بالرصاص الحي شاباً بمخيم حلاوة في جباليا البلد شمال قطاع غزة، ما أدى إلى مقتله.

كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها شرق خان يونس، وشرق المحافظة الوسطى بقطاع غزة، فيما أطلق الطيران المروحي نيرانه شرق المحافظة الوسطى.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول 2025، ما أدى إلى مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين فضلاً عن مقتل أكثر من 72 ألف فلسطيني، وإصابة عشرات الآلاف خلال حرب الإبادة في القطاع، والتي استمرت لأكثر من عامين.