المنظمة البحرية الدولية تناقش وضع السفن والبحارة في ظل الحرب على إيران

لندن-سانا

أعلنت المنظمة البحرية الدولية (IMO) اليوم الأربعاء، أن أكثر من 20 ألف بحار ونحو 3200 سفينة باتوا محاصرين غرب مضيق هرمز، نتيجة الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، مؤكدة تعرض السفن لـ 17 هجوماً.

وذكر مركز أنباء الأمم المتحدة أن المنظمة البحرية الدولية بدأت اليوم اجتماعاً طارئاً في العاصمة البريطانية لندن يستمر ليومين، لبحث سبل مساعدة السفن العالقة في بحر العرب وخليج عمان ومنطقة الخليج، مع تزايد المخاوف بشأن مصير آلاف السفن والبحارة العالقين.

بدوره، حذر الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينغيز من الآثار العالمية لأزمة مضيق هرمز وقال: “في كل مرة يُستخدم فيها الشحن كخسارة جانبية في النزاعات يتأثر العالم أجمع سلباً، من الاقتصاد العالمي إلى الأمن الغذائي”.

وأدان دومينغيز الهجمات التي تستهدف السفن مؤكداً مقتل 7 بحارة على الأقل وإصابة آخرين بجروح في هجمات متكررة استهدفت سفن الشحن منذ بدء الحرب، كما أشار إلى أن نحو 20 ألف بحار ما زالوا عالقين في الخليج العربي، وهم يواجهون مخاطر جسيمة وضغوطاً نفسية كبيرة”.

يذكر أن “المنظمة البحرية الدولية” هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تضم 175 دولة عضواً، تأسست عام 1948 ومقرها لندن وتُعنى بسلامة وأمن الشحن الدولي ومنع التلوث البحري والجوي الناجم عن السفن.