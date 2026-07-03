الهند تعتزم شراء معدات عسكرية بقيمة 5.46 مليارات ‏دولار

نيودلهي-سانا
وافقت الهند على صفقة تسلّح جديدة بقيمة 5.46 مليارات دولار لتعزيز قدرات قواتها المسلحة، وسط تحديات إقليمية متصاعدة.
ونقلت فرانس برس عن وزارة الدفاع الهندية قولها في بيان اليوم الجمعة: إن لجنة عليا تضم كبار الضباط وترأسها وزير الدفاع وافقت من حيث المبدأ على عملية الاستحواذ التي تشمل صواريخ وأنظمة حرب إلكترونية ومسيّرات متفجرة.
وبحسب البيان، تبلغ القيمة التقديرية للصفقة نحو 520 مليار روبية، فيما لم يتم تحديد جدول زمني للتنفيذ أو ما إذا كانت المعدات ستُنتج محلياً أو تُستورد من الخارج.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه دفاعي أوسع لدى الهند لتحديث قواتها المسلحة، وخصوصاً بعد مواجهات عسكرية استمرت أربعة أيام مع باكستان، دفعت صناع القرار إلى تسريع برامج التسلح والتطوير التقني.
ووفق البيان، تشمل الصفقة أنظمة مضادة للمسيّرات، وأنظمة حرب إلكترونية، وصواريخ أرض–جو متوسطة المدى، وصواريخ محمولة مضادة للدبابات، إضافة إلى مسيّرات هجومية مخصصة للجيش الهندي.
وتبلغ ميزانية الدفاع الحالية للهند نحو 85 مليار دولار، في وقت تتجه فيه نيودلهي إلى تقليل اعتمادها على المورد التقليدي روسيا، مع تنويع مصادر التسلح باتجاه أمريكا وفرنسا، إلى جانب تعزيز التصنيع العسكري المحلي.
كما تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التنافس الإستراتيجي في منطقة المحيط الهندي، وتنامي النفوذ الصيني، مع استمرار التوترات بين الهند والصين حول الممرات البحرية وخطوط التجارة الحيوية.