الهند تعتزم شراء معدات عسكرية بقيمة 5.46 مليارات ‏دولار

نيودلهي-سانا

وافقت الهند على صفقة تسلّح جديدة بقيمة 5.46 مليارات دولار لتعزيز قدرات قواتها المسلحة، ‏وسط تحديات إقليمية متصاعدة.‏

ونقلت فرانس برس عن وزارة الدفاع الهندية قولها في بيان اليوم الجمعة: إن لجنة عليا تضم كبار ‏الضباط وترأسها وزير الدفاع وافقت من حيث المبدأ على عملية الاستحواذ التي تشمل صواريخ ‏وأنظمة حرب إلكترونية ومسيّرات متفجرة.‏

وبحسب البيان، تبلغ القيمة التقديرية للصفقة نحو 520 مليار روبية، فيما لم يتم تحديد جدول ‏زمني للتنفيذ أو ما إذا كانت المعدات ستُنتج محلياً أو تُستورد من الخارج.‏

وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه دفاعي أوسع لدى الهند لتحديث قواتها المسلحة، وخصوصاً بعد ‏مواجهات عسكرية استمرت أربعة أيام مع باكستان، دفعت صناع القرار إلى تسريع برامج التسلح ‏والتطوير التقني.‏

ووفق البيان، تشمل الصفقة أنظمة مضادة للمسيّرات، وأنظمة حرب إلكترونية، وصواريخ ‏أرض–جو متوسطة المدى، وصواريخ محمولة مضادة للدبابات، إضافة إلى مسيّرات هجومية ‏مخصصة للجيش الهندي.‏

وتبلغ ميزانية الدفاع الحالية للهند نحو 85 مليار دولار، في وقت تتجه فيه نيودلهي إلى تقليل ‏اعتمادها على المورد التقليدي روسيا، مع تنويع مصادر التسلح باتجاه أمريكا وفرنسا، إلى جانب ‏تعزيز التصنيع العسكري المحلي.‏

كما تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التنافس الإستراتيجي في منطقة المحيط الهندي، وتنامي ‏النفوذ الصيني، مع استمرار التوترات بين الهند والصين حول الممرات البحرية وخطوط التجارة ‏الحيوية.‏