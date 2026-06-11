مسيّرات “الدعم السريع” تستهدف مدينة الأبيض السودانية وتوقع عشرات القتلى

الخرطوم-سانا

قُتل 23 شخصاً على الأقل وأصيب 19 آخرون جراء هجمات بطائرات مسيّرة، استهدفت مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان في السودان.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مجموعة “محامي الطوارئ” المعنية بتوثيق انتهاكات الحرب، قولها: إن مسيّرات تابعة لقوات الدعم السريع المتمردة استهدفت مدينة الأبيض مساء أمس الأربعاء، واستمرت الهجمات حتى صباح اليوم الخميس، ما أسفر عن مقتل 23 شخصاً وإصابة 19 آخرين في حصيلة أولية.

وأكد مصدر طبي في مستشفى الأبيض أن بين القتلى طفلين وامرأة، فيما تحدث شهود عن أضرار واسعة لحقت بالمنازل السكنية.

وتشهد مدينة الأبيض، التي استعاد الجيش السوداني السيطرة عليها العام الماضي، حصاراً تفرضه قوات الدعم السريع المتمردة منذ أشهر، في إطار النزاع المستمر بين الطرفين.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل ما لا يقل عن 880 مدنياً، جراء هجمات الطائرات المسيّرة في أنحاء السودان خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وكانت الأمم المتحدة حذرت أمس الأربعاء من أنّ تصاعد الهجمات على الجسور والطرق وغيرها من البنى ‏التحتية المدنية الحيوية في جنوب السودان يعرض المدنيين لمزيد من المخاطر، ويعرقل ‏وصول المساعدات الإنسانية إليهم، وذلك ‏بعدما أفادت التقارير بوقوع انفجارات استهدفت جسر أردماتا الذي يربط مدينة ‏الجنينة بالمناطق القريبة من الحدود مع تشاد، ويُعد هذا الطريق حيوياً لحركة النقل ‏التجاري والإمدادات الإنسانية إلى دارفور.‏