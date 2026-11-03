رئيسة المفوضية الأوروبية: إغلاق مضيق هرمز يكلّف أوروبا 127 مليار يورو ‏إضافية للطاقة

بروكسل-سانا
كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الثلاثاء، أنه منذ إغلاق مضيق هرمز، كلّفت واردات الوقود الأحفوري أوروبا 127 مليار يورو إضافية، دون أن تصلها ولو ذرة طاقة إضافية واحدة.
ونقلت وكالة ” آكي” الإيطالية عن فون دير لاين قولها في تصريحات خلال فعالية مخصصة للشركات الناشئة بالعاصمة البلجيكية بروكسل :”عندما نستورد النفط والغاز، فإننا نخاطر باستيراد الصدمات والأزمات المصاحبة لهما أيضاً” مبينة أن ” التحول إلى الطاقة النظيفة لا يقتصر على حماية المناخ فحسب، بل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرة أوروبا التنافسية واستقلالها أيضاً”.
وتأتي تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية في ظل تداعيات إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، وما نتج عنه من ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة الضغوط على الاقتصادات الأوروبية.
ويُعد المضيق شرياناً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية، ما يجعل أي اضطراب فيه ينعكس مباشرة على أسعار النفط والغاز وأمن الطاقة في أوروبا.