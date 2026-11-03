رئيسة المفوضية الأوروبية: إغلاق مضيق هرمز يكلّف أوروبا 127 مليار يورو ‏إضافية للطاقة

بروكسل-سانا‏

كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الثلاثاء، أنه منذ إغلاق ‏مضيق هرمز، كلّفت واردات الوقود الأحفوري أوروبا 127 مليار يورو إضافية، ‏دون أن تصلها ولو ذرة طاقة إضافية واحدة.

ونقلت وكالة ” آكي” الإيطالية عن فون دير لاين قولها في تصريحات خلال فعالية ‏مخصصة للشركات الناشئة بالعاصمة البلجيكية بروكسل :”عندما نستورد النفط ‏والغاز، فإننا نخاطر باستيراد الصدمات والأزمات المصاحبة لهما أيضاً” مبينة أن ” ‏التحول إلى الطاقة النظيفة لا يقتصر على حماية المناخ فحسب، بل يرتبط ارتباطاً ‏وثيقاً بقدرة أوروبا التنافسية واستقلالها أيضاً”.

وتأتي تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية في ظل تداعيات إغلاق مضيق هرمز، ‏أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، وما نتج عنه من ارتفاع تكاليف ‏الطاقة وزيادة الضغوط على الاقتصادات الأوروبية.

ويُعد المضيق شرياناً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية، ما يجعل أي اضطراب فيه ‏ينعكس مباشرة على أسعار النفط والغاز وأمن الطاقة في أوروبا.