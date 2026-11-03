وزير الصناعة يبحث مع شركة ‏KRD‏ العراقية الفرص الاستثمارية في الإسمنت والحديد ‏

دمشق-سانا
بحث وزير الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك باسل عبد الحنان، مع ممثلي شركة KRD القابضة العراقية، فرص التعاون الاستثماري في قطاعي الإسمنت والحديد، وإمكانية إقامة مشاريع صناعية استراتيجية تسهم في تطوير الإنتاج المحلي وتعزيز قدرات القطاع الصناعي السوري.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة بدمشق، فرص الاستثمار في إنشاء مصنع حديث لإنتاج الإسمنت، يعتمد على المواد الأولية المتوافرة محلياً ويتمتع بكفاءة إنتاجية عالية، بما يدعم تلبية احتياجات مرحلة إعادة الإعمار ومشاريع البنية التحتية، ويعزز الإمدادات المحلية ويوفر فرص عمل جديدة.
كما بحث الجانبان إمكانات تطوير معامل الحديد وتحديث خطوط إنتاجها، بما يرفع كفاءة التشغيل ويحسّن جودة المنتجات، ويعزز قدرة الصناعات المرتبطة بقطاع البناء والتشييد.
ميثاق متكامل للمشاريع المقترحة
أوضحت الوزارة، أن الجانبين ناقشا أيضاً إعداد ميثاق متكامل للمشاريع المقترحة، يتضمن نطاق العمل والجدول الزمني ومتطلبات الاستثمار وخطط الإنتاج والهيكل التجاري، إلى جانب تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة الجوانب الفنية والاقتصادية والاستثمارية ودراسة مراحل التنفيذ.
ويأتي الاجتماع في إطار توجه وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك نحو استقطاب الاستثمارات وتوسيع الشراكات مع الشركات الإقليمية والدولية، وتطوير المشاريع الصناعية الاستراتيجية، بما يعزز الإنتاج المحلي ويوفر مستلزمات إعادة الإعمار ويدعم مسارات التنمية الاقتصادية في سوريا.