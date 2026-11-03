وزير الصناعة يبحث مع شركة ‏KRD‏ العراقية الفرص الاستثمارية في الإسمنت والحديد ‏

دمشق-سانا ‏

بحث وزير الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك باسل عبد الحنان، مع ممثلي شركة ‏KRD‏ ‏القابضة العراقية، فرص التعاون الاستثماري في قطاعي الإسمنت والحديد، وإمكانية إقامة مشاريع ‏صناعية استراتيجية تسهم في تطوير الإنتاج المحلي وتعزيز قدرات القطاع الصناعي السوري. ‏

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء الذي جرى ‏في مبنى الوزارة بدمشق، فرص الاستثمار في إنشاء مصنع حديث لإنتاج الإسمنت، يعتمد على ‏المواد الأولية المتوافرة محلياً ويتمتع بكفاءة إنتاجية عالية، بما يدعم تلبية احتياجات مرحلة إعادة ‏الإعمار ومشاريع البنية التحتية، ويعزز الإمدادات المحلية ويوفر فرص عمل جديدة. ‏

كما بحث الجانبان إمكانات تطوير معامل الحديد وتحديث خطوط إنتاجها، بما يرفع كفاءة التشغيل ‏ويحسّن جودة المنتجات، ويعزز قدرة الصناعات المرتبطة بقطاع البناء والتشييد. ‏

ميثاق متكامل للمشاريع المقترحة ‏

أوضحت الوزارة، أن الجانبين ناقشا أيضاً إعداد ميثاق متكامل للمشاريع المقترحة، يتضمن نطاق ‏العمل والجدول الزمني ومتطلبات الاستثمار وخطط الإنتاج والهيكل التجاري، إلى جانب تشكيل ‏فريق عمل مشترك لمتابعة الجوانب الفنية والاقتصادية والاستثمارية ودراسة مراحل التنفيذ. ‏

ويأتي الاجتماع في إطار توجه وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك نحو استقطاب ‏الاستثمارات وتوسيع الشراكات مع الشركات الإقليمية والدولية، وتطوير المشاريع الصناعية ‏الاستراتيجية، بما يعزز الإنتاج المحلي ويوفر مستلزمات إعادة الإعمار ويدعم مسارات التنمية ‏الاقتصادية في سوريا. ‏