سوريا والسعودية تبحثان مشروع مذكرة تفاهم لتطوير المدن الصناعية ورفع كفاءة الإنتاج

دمشق-سانا
بحثت سوريا والسعودية مشروع مذكرة تفاهم مقترحة لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، تتضمن تطوير المدن والمناطق الصناعية، ورفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، إلى جانب تبادل المعرفة في مجالات التمويل الصناعي وآليات دعم المشاريع.
وجاء ذلك خلال لقاء وزير الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك باسل عبد الحنان، مع سفير المملكة العربية السعودية لدى سوريا غازي بن رافع العنزي، اليوم الثلاثاء، في مبنى الوزارة بدمشق.
وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، أن المذكرة المقترحة بين وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، والصناعة والثروة المعدنية السعودية، تهدف إلى تعزيز التعاون الصناعي ودعم التنمية وتبادل الخبرات الفنية والاستثمارية.
توسيع الشراكة الاقتصادية والصناعية
وناقش الجانبان خلال اللقاء مشروع مذكرة التفاهم المقترحة، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير آفاق التعاون المشترك في المجالات الصناعية، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في توسيع الشراكة الاقتصادية والصناعية.
وأكدت الوزارة أن بحث مشروع المذكرة يأتي في إطار الحرص المشترك على توطيد العلاقات الاقتصادية والصناعية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى البلدين، بما يدعم مسارات التنمية الصناعية ويعزز فرص الشراكة المستقبلية.
وتأتي هذه المباحثات في إطار العلاقات والتعاون الاقتصادي بين سوريا والمملكة العربية السعودية، والجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية، وتبادل الخبرات الفنية والتقنية، بما يسهم في دعم التنمية الصناعية وتطوير الإنتاج وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.