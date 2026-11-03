سوريا والسعودية تبحثان مشروع مذكرة تفاهم لتطوير المدن الصناعية ورفع كفاءة الإنتاج

دمشق-سانا‏

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بحثت سوريا والسعودية مشروع مذكرة تفاهم مقترحة لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، ‏تتضمن تطوير المدن والمناطق الصناعية، ورفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، إلى جانب ‏تبادل المعرفة في مجالات التمويل الصناعي وآليات دعم المشاريع.‏

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وجاء ذلك خلال لقاء وزير الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك باسل عبد الحنان، مع ‏سفير المملكة العربية السعودية لدى سوريا غازي بن رافع العنزي، اليوم الثلاثاء، في مبنى الوزارة ‏بدمشق.‏

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وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، أن المذكرة المقترحة بين وزارتي الصناعة والتجارة ‏الداخلية وحماية المستهلك السورية، والصناعة والثروة المعدنية السعودية، تهدف إلى تعزيز ‏التعاون الصناعي ودعم التنمية وتبادل الخبرات الفنية والاستثمارية.‏

توسيع الشراكة الاقتصادية والصناعية

وناقش الجانبان خلال اللقاء مشروع مذكرة التفاهم المقترحة، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير ‏آفاق التعاون المشترك في المجالات الصناعية، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في توسيع ‏الشراكة الاقتصادية والصناعية.‏

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وأكدت الوزارة أن بحث مشروع المذكرة يأتي في إطار الحرص المشترك على توطيد العلاقات ‏الاقتصادية والصناعية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار، والاستفادة من الإمكانات والخبرات ‏المتاحة لدى البلدين، بما يدعم مسارات التنمية الصناعية ويعزز فرص الشراكة المستقبلية.‏

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وتأتي هذه المباحثات في إطار العلاقات والتعاون الاقتصادي بين سوريا والمملكة العربية ‏السعودية، والجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية، وتبادل ‏الخبرات الفنية والتقنية، بما يسهم في دعم التنمية الصناعية وتطوير الإنتاج وفتح آفاق جديدة ‏للتعاون الاقتصادي بين البلدين.‏