إغلاق أكثر من 40 محطة مترو في باريس تحسباً من احتجاجات مرتقبة

باريس-سانا
أعلنت هيئة النقل المستقلة في باريس اليوم السبت إغلاق أكثر من 40 محطة نقل عامة في العاصمة الفرنسية باريس لافتة إلى فرض قيود مؤقتة على التنقل والوقوف قرب مواقع التجمعات.
وأوضحت الهيئة في بيان نقله موقع فرانس 24 أن الإغلاقات شملت المحطات القريبة من جادة “الشانزليزيه”، وقصر “الإليزيه”، ومراكز السلطة كالجمعية الوطنية والوزارات، وتوزعت على عدد من خطوط المترو، كما تأثر أيضاً بعض خطوط الترام.
كما فرضت قيوداً مؤقَّتة على التنقل بالدراجات والوقوف قرب مواقع التجمعات، مع سحب المركبات من بعض المناطق الحيوية بالعاصمة لمنع استخدامها خلال أي اضطرابات محتملة.
وكانت السلطات الفرنسية أعلنت في وقت سابق اليوم السبت، بدء سريان حظر تجول ليلي جزئي في العاصمة باريس، حتى 2 تشرين الثاني المقبل، على خلفية احتجاجات مرتقبة لحركة “السترات الصفراء” بدعم من النقابات العمالية.
وألحقت الاحتجاجات وفق بيانات رسمية فرنسية، أضراراً بأكثر من 2500 متجر، بينما تعرض 1161 متجراً لأضرار جسيمة نتيجة أعمال النهب والحرق، ولا سيما خلال أحداث 17 تشرين الأول الجاري.