إغلاق أكثر من 40 محطة مترو في باريس تحسباً من احتجاجات مرتقبة

باريس-سانا‏

أعلنت هيئة النقل المستقلة في باريس اليوم السبت إغلاق أكثر من 40 محطة نقل عامة ‏في العاصمة الفرنسية باريس لافتة إلى فرض قيود مؤقتة على التنقل والوقوف قرب ‏مواقع التجمعات.‏

وأوضحت الهيئة في بيان نقله موقع فرانس 24 أن الإغلاقات شملت المحطات القريبة ‏من جادة “الشانزليزيه”، وقصر “الإليزيه”، ومراكز السلطة كالجمعية الوطنية ‏والوزارات، وتوزعت على عدد من خطوط المترو، كما تأثر أيضاً بعض خطوط الترام.‏

كما فرضت قيوداً مؤقَّتة على التنقل بالدراجات والوقوف قرب مواقع التجمعات، مع ‏سحب المركبات من بعض المناطق الحيوية بالعاصمة لمنع استخدامها خلال أي ‏اضطرابات محتملة.‏

وكانت السلطات الفرنسية أعلنت في وقت سابق اليوم السبت، بدء سريان حظر تجول ‏ليلي جزئي في العاصمة باريس، حتى 2 تشرين الثاني المقبل، على خلفية احتجاجات ‏مرتقبة لحركة “السترات الصفراء” بدعم من النقابات العمالية.‏

وألحقت الاحتجاجات وفق بيانات رسمية فرنسية، أضراراً بأكثر من 2500 متجر، بينما ‏تعرض 1161 متجراً لأضرار جسيمة نتيجة أعمال النهب والحرق، ولا سيما خلال ‏أحداث 17 تشرين الأول الجاري.‏