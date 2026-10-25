التحالف يعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في العاصمة السعودية ‏

الرياض-سانا‏

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في ‏منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية.‏

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان نشره عبر ‏منصة “إكس”: “إنه تم اعتراض وتدمير الطائرة المسيّرة في منطقة الرياض”، دون تقديم مزيد ‏من التفاصيل حول الحادثة.‏

وكان التحالف أعلن أمس السبت اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي ‏باتجاه الرياض، فيما أفاد الدفاع المدني السعودي بسقوط شظايا ناجمة عن اعتراض ‏صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا باتجاه منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.‏