التحالف يعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في العاصمة السعودية ‏

الرياض-سانا
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان نشره عبر منصة “إكس”: “إنه تم اعتراض وتدمير الطائرة المسيّرة في منطقة الرياض”، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الحادثة.
وكان التحالف أعلن أمس السبت اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض، فيما أفاد الدفاع المدني السعودي بسقوط شظايا ناجمة عن اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا باتجاه منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.