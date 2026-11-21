روما-سانا
أكدت المملكة العربية السعودية ضرورة بناء منظومة أمن إقليمي مستدامة، تقوم على الضمانات الأمنية المتبادلة واحترام مصالح الدول وسيادتها، مشددة على أن استقرار المنطقة لا يتحقق بفرض الهيمنة، أو تحقيق أمن دولة على حساب أخرى، بل بتغليب الحوار والحلول السياسية وخفض التصعيد.
ونقلت وكالة “واس” عن المستشار والمبعوث الخاص لوزير الخارجية السعودي للمفاوضات وجهود السلام، الوزيرة المفوضة منال بنت حسن رضوان، قولها خلال مشاركتها في جلسة بعنوان “إعادة صياغة مفهوم الأمن: إيران والمضائق ومستقبل النظام الإقليمي”، ضمن مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط (MED) في مدينة نابولي الإيطالية: إن المملكة ماضية في نهج يجمع بين الاحتواء والردع والحوار، وإن حماية أمن الخليج ومضيق هرمز وباب المندب ترتبط بمصالح العالم أجمع”.
ودعت رضوان إلى ترتيبات استراتيجية بعيدة المدى تمنع تجدد الصراعات، وتعالج جذور ظاهرة الجماعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة، مؤكدة وحدة أهداف دول مجلس التعاون الخليجي وأهمية تكامل أدوارها في دعم الوساطة ومنع التصعيد.
وفي الشأن اليمني، أكدت دعم المملكة تسوية الصراع عبر المسارين السياسي والاقتصادي، وفق خريطة الطريق الأممية، مشددة على ترابط الحوار الإقليمي والاستقرار الدولي، وضرورة التوصل إلى تسوية شاملة تتضمن تجسيد الدولة الفلسطينية وتعزِّز التكامل الإقليمي.
وتأتي هذه المواقف في سياق دعوات سعودية متواصلة لتغليب الدبلوماسية واحتواء التوترات الإقليمية وضمان أمن الملاحة الدولية، بالتوازي مع دعم الجهود الأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية عبر الحل السياسي.