روما-سانا‏

أكدت المملكة العربية السعودية ضرورة بناء منظومة أمن إقليمي مستدامة، تقوم ‏على الضمانات الأمنية المتبادلة واحترام مصالح الدول وسيادتها، مشددة على أن ‏استقرار المنطقة لا يتحقق بفرض الهيمنة، أو تحقيق أمن دولة على حساب أخرى، ‏بل بتغليب الحوار والحلول السياسية وخفض التصعيد.‏

ونقلت وكالة “واس” عن المستشار والمبعوث الخاص لوزير الخارجية السعودي ‏للمفاوضات وجهود السلام، الوزيرة المفوضة منال بنت حسن رضوان، قولها خلال ‏مشاركتها في جلسة بعنوان “إعادة صياغة مفهوم الأمن: إيران والمضائق ومستقبل ‏النظام الإقليمي”، ضمن مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط (‏MED‏) في مدينة ‏نابولي الإيطالية: إن المملكة ماضية في نهج يجمع بين الاحتواء والردع والحوار، ‏وإن حماية أمن الخليج ومضيق هرمز وباب المندب ترتبط بمصالح العالم أجمع”.‏

ودعت رضوان إلى ترتيبات استراتيجية بعيدة المدى تمنع تجدد الصراعات، ‏وتعالج جذور ظاهرة الجماعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة، مؤكدة وحدة ‏أهداف دول مجلس التعاون الخليجي وأهمية تكامل أدوارها في دعم الوساطة ومنع ‏التصعيد.‏

وفي الشأن اليمني، أكدت دعم المملكة تسوية الصراع عبر المسارين السياسي ‏والاقتصادي، وفق خريطة الطريق الأممية، مشددة على ترابط الحوار الإقليمي ‏والاستقرار الدولي، وضرورة التوصل إلى تسوية شاملة تتضمن تجسيد الدولة ‏الفلسطينية وتعزِّز التكامل الإقليمي.‏

وتأتي هذه المواقف في سياق دعوات سعودية متواصلة لتغليب الدبلوماسية واحتواء ‏التوترات الإقليمية وضمان أمن الملاحة الدولية، بالتوازي مع دعم الجهود الأممية ‏الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية عبر الحل السياسي.‏