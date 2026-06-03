بريطانيا: مقتل 3 عسكريين في تحطم مروحية جنوب غرب البلاد

لندن-سانا

أعلنت البحرية البريطانية اليوم الأربعاء عن مصرع 3 عسكريين بريطانيين إثر تحطم مروحية عسكرية جنوب غربي البلاد.



وجاء في بيان للبحرية الملكية البريطانية على منصة “إكس” أن مروحية عسكرية تحطمت بالقرب من منطقة تدريب مروحيات “ميرلين” في بلدة أوكهامبتون التابعة لمنطقة ديفون جنوب غربي البلاد.



وأوضحت البحرية أن الحادث أسفر عن مقتل 3 من أفراد الطاقم العسكري، مشيراً إلى أن المروحية المنكوبة من طراز “ميرلين إم كيه 4”.



من جانبه، أكد قائد القوات البحرية البريطانية غوين جينكينز، في بيان مماثل، أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الحادث، موضحاً أن المروحية أقلعت من قاعدة “يوفيلتون” الجوية التابعة للبحرية الملكية.



وفي عام 2024، سقطت مروحية بريطانية في بحر المانش خلال مناورة عسكرية، ما أدى إلى مصرع أحد أفراد الطاقم، بينما أسفرت حوادث أخرى مشابهة في عامي 2000 و2004 عن إصابة 10 عسكريين.