مقتل فلسطينيين اثنين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قُتل فلسطينيان، اليوم السبت، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: إن فلسطينياً قُتل متأثراً بجروح أُصيب بها جراء قصف سابق للاحتلال استهدف حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، فيما قُتل فلسطيني آخر جراء استهداف طائرة مسيّرة للاحتلال محيط شركة الكهرباء شمال غرب مخيم النصيرات.

وشهدت المناطق الشرقية من مدينة غزة وغرب بيت لاهيا قصفاً مدفعياً مكثفاً، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة شمال شرق مدينة خان يونس، وباتجاه خيام النازحين في مواصي القرارة ومنطقة بئر 19 جنوب القطاع.

كما استمر القصف المدفعي على المناطق الشرقية لمدينة دير البلح، وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار باتجاه ساحل مدينة غزة.

وكان طفل فلسطيني قُتل مساء أمس برصاص الاحتلال في خان يونس، فيما أُصيب فلسطينيان جراء اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.