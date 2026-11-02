وزيرا الدفاع السعودي والياباني يبحثان تعزيز التعاون العسكري

الرياض-سانا
بحث وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبد العزيز، خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين، مع وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين.
وذكرت وزارة الدفاع السعودية، في بيان، أن الجانبين أشادا بالتعاون العسكري والدفاعي القائم بين البلدين، وأكدا أهمية دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أدانا الاعتداءات التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة.
وكانت اليابان أدانت الشهر الماضي، بشدة الاعتداءات المتكررة التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة، وآخرها استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض.