وزيرا الدفاع السعودي والياباني يبحثان تعزيز التعاون العسكري

الرياض-سانا‏

بحث وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبد العزيز، خلال اتصال هاتفي اليوم ‏الإثنين، مع وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، سبل تعزيز التعاون العسكري ‏والدفاعي بين البلدين.‏

وذكرت وزارة الدفاع السعودية، في بيان، أن الجانبين أشادا بالتعاون العسكري ‏والدفاعي القائم بين البلدين، وأكدا أهمية دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن ‏والاستقرار في المنطقة، كما أدانا الاعتداءات التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة.‏

وكانت اليابان أدانت الشهر الماضي، بشدة الاعتداءات المتكررة التي تشنها ميليشيا ‏الحوثي على المملكة، وآخرها استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة ‏الرياض.‏