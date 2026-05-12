ترامب يصف كوبا بالدولة الفاشلة ويتحدث عن “طلبها للمساعدة”

واشنطن-سانا

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوبا بأنها “دولة فاشلة تسير نحو الهاوية”، مؤكداً أنها تسعى للحصول على المساعدة، وذلك في منشور اليوم الثلاثاء على منصته تروث سوشيال.

وقال ترامب: إن كوبا “لا تتجه إلا نحو الأسوأ”، مضيفاً: إن هافانا “تطلب المساعدة، وسنتحدث”.

وتأتي تصريحاته في ظل تصاعد التوتر بين البلدين، إذ كان ترامب قد لوّح سابقاً بخيار التحرك العسكري ضد كوبا، مشيراً إلى إمكانية أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على الجزيرة الواقعة قبالة سواحل فلوريدا، كما ألمح مؤخراً إلى احتمال نشر حاملة طائرات عائدة من الشرق الأوسط قرب السواحل الكوبية.

وفي المقابل، أكّد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل في نيسان الماضي استعداد بلاده لمواجهة أي عدوان عسكري أمريكي.