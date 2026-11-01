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مقتل 8 فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي في غزة ‏

photo 2026 11 01 13 50 05 مقتل 8 فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي في غزة ‏
قصف لقوات ‏الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة وخان يونس-المركز الفلسطيني للإعلام

القدس المحتلة-سانا‏

قتل 8 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الأحد، في قصف لقوات ‏الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة وخان يونس جنوب القطاع. ‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: إن ‏خمسة فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون، في قصف طائرة مسيّرة ‏للاحتلال منطقة مواصي خان يونس.‏

وفي سياق متصل قتل 3 فلسطينيين، بينهم طفل، وأصيب عدد ‏آخر بجروح، بينهم حالات حرجة، جراء قصف الاحتلال تجمعاً ‏للأشخاص خلف “تاج مول” في شارع الثورة غرب مدينة غزة.‏

وكان قُتل فلسطيني في وقت سابق اليوم، متأثراً بإصابته ‏برصاص قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي، في قرية المصدر وسط ‏قطاع غزة.‏

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