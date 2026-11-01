مقتل 8 فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي في غزة ‏

القدس المحتلة-سانا
قتل 8 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الأحد، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة وخان يونس جنوب القطاع.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: إن خمسة فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون، في قصف طائرة مسيّرة للاحتلال منطقة مواصي خان يونس.
وفي سياق متصل قتل 3 فلسطينيين، بينهم طفل، وأصيب عدد آخر بجروح، بينهم حالات حرجة، جراء قصف الاحتلال تجمعاً للأشخاص خلف “تاج مول” في شارع الثورة غرب مدينة غزة.
وكان قُتل فلسطيني في وقت سابق اليوم، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية المصدر وسط قطاع غزة.