مقتل 8 فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي في غزة ‏

القدس المحتلة-سانا‏

قتل 8 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الأحد، في قصف لقوات ‏الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة وخان يونس جنوب القطاع. ‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: إن ‏خمسة فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون، في قصف طائرة مسيّرة ‏للاحتلال منطقة مواصي خان يونس.‏

وفي سياق متصل قتل 3 فلسطينيين، بينهم طفل، وأصيب عدد ‏آخر بجروح، بينهم حالات حرجة، جراء قصف الاحتلال تجمعاً ‏للأشخاص خلف “تاج مول” في شارع الثورة غرب مدينة غزة.‏

وكان قُتل فلسطيني في وقت سابق اليوم، متأثراً بإصابته ‏برصاص قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي، في قرية المصدر وسط ‏قطاع غزة.‏