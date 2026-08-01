البيرو تعتزم الانضمام إلى مبادرة “درع الأمريكتين” لمكافحة الجريمة والمخدرات

ليما-سانا

أعلنت الحكومة البيروفية استعدادها للانضمام إلى مبادرة “درع الأمريكتين”، التي دعا إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

ونقلت وكالة فرانس برس، اليوم السبت، عن وزير الخارجية البيروفي كارلوس إسبا قوله: إن بلاده ستبني على ما وصفه بالتقدم المحرز من خلال عضويتها في المبادرة، مؤكداً السعي إلى تعميق العلاقات مع الولايات المتحدة، باعتبارها “شريكاً وحليفاً استراتيجياً”.

ويأتي توجه البيرو للانضمام إلى المبادرة في ظل تصاعد التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد، حيث شهدت ارتفاعاً في معدلات جرائم القتل خلال السنوات الأخيرة، إضافةً إلى نشاط شبكات دولية لتهريب المخدرات، في وقت تعد فيه البيرو من أكبر الدول المنتجة للكوكايين.

وتهدف مبادرة “درع الأمريكتين” إلى تنسيق تبادل المعلومات، وتعزيز التعاون القضائي والشرطي بين الدول الأعضاء لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتضم في عضويتها عدداً من دول أمريكا اللاتينية، بينها الأرجنتين وتشيلي وبنما وكوستاريكا.