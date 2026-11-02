رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بتوسيع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي

سيئول-سانا‏

تعهد الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ، اليوم الإثنين، بتوسيع الاستثمارات ‏الحكومية في مجالات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والتقنيات المستقبلية، ‏بهدف دعم النمو الاقتصادي وتقليص الفجوات الاجتماعية، وتحقيق ما وصفه بـ«النمو ‏للجميع».‏

وذكرت وكالة يونهاب أن لي دعا، في خطاب أمام الجمعية الوطنية، الأحزاب ‏السياسية إلى دعم إقرار مشروع موازنة عام 2027، مؤكداً أنه يهدف إلى تعزيز ‏مكانة كوريا الجنوبية في الصناعات المستقبلية، وضمان استفادة جميع المواطنين من ‏فرص النمو وعوائده.‏

وأوضح لي أن الحكومة خصصت 21.3 تريليون وون (نحو 16 مليار دولار) ‏لإنشاء مراكز لتصنيع أشباه الموصلات ومراكز بيانات وتطوير الذكاء الاصطناعي، ‏إضافة إلى 4.6 تريليونات وون لتطوير نموذج ذكاء اصطناعي سيادي، و13.8 ‏تريليون وون لتعزيز القدرة التنافسية في عشرة قطاعات تكنولوجية استراتيجية.‏

وتبلغ قيمة مشروع الموازنة 820.9 تريليون وون (نحو 614.5 مليار دولار)، ‏بزيادة قدرها 12.8 بالمئة عن موازنة العام الجاري، ويتضمن إنشاء “صندوق ‏المستقبل” بقيمة 160 تريليون وون لدعم الأجيال الشابة ومحركات النمو والتنمية ‏الإقليمية.‏