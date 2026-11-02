رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بتوسيع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي

سيئول-سانا
تعهد الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ، اليوم الإثنين، بتوسيع الاستثمارات الحكومية في مجالات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والتقنيات المستقبلية، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتقليص الفجوات الاجتماعية، وتحقيق ما وصفه بـ«النمو للجميع».
وذكرت وكالة يونهاب أن لي دعا، في خطاب أمام الجمعية الوطنية، الأحزاب السياسية إلى دعم إقرار مشروع موازنة عام 2027، مؤكداً أنه يهدف إلى تعزيز مكانة كوريا الجنوبية في الصناعات المستقبلية، وضمان استفادة جميع المواطنين من فرص النمو وعوائده.
وأوضح لي أن الحكومة خصصت 21.3 تريليون وون (نحو 16 مليار دولار) لإنشاء مراكز لتصنيع أشباه الموصلات ومراكز بيانات وتطوير الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى 4.6 تريليونات وون لتطوير نموذج ذكاء اصطناعي سيادي، و13.8 تريليون وون لتعزيز القدرة التنافسية في عشرة قطاعات تكنولوجية استراتيجية.
وتبلغ قيمة مشروع الموازنة 820.9 تريليون وون (نحو 614.5 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12.8 بالمئة عن موازنة العام الجاري، ويتضمن إنشاء “صندوق المستقبل” بقيمة 160 تريليون وون لدعم الأجيال الشابة ومحركات النمو والتنمية الإقليمية.