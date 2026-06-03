مقتل 11 شخصاً بينهم سوري جراء غارات إسرائيلية استهدفت قضاء صور جنوب لبنان

بيروت-سانا

قتل 11 شخصاً، أمس الثلاثاء، بينهم مسعف وأصيب 20 آخرون في غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي على قضاء صور بمحافظة الجنوب اللبناني.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة قوله في بيان: “إن غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة معروب قضاء صور، أدت إلى مقتل 4 أشخاص من بينهم مسعف في الهيئة الصحية و5 جرحى من بينهم مسعف آخر في الهيئة”.

وأشار البيان، إلى أن غارة أخرى لطيران الاحتلال استهدفت بلدة العباسية في القضاء ذاته أدت إلى مقتل 3 أشخاص أحدهم سوري الجنسية و إصابة آخر، كما قتل 4 آخرون في بلدة طيردبا في صور في غارة إسرائيلية وأصيب شخصان آخران.

إلى ذلك أعلنت الوزارة في بيانها عن إصابة 13 شخصاً بجروح من العاملين في مستشفى حيرام بمدينة صور جراء غارة اسرائيلية استهدفت المحيط الملاصق للمستشفى وتسببت بأضرار جسيمة.

وكانت غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي تسببت في إصابة 12 موظفاً استهدفت محيط المستشفى ذاته، الأحد الماضي، ضمن سلسلة غارات جوية عنيفة، طالت مناطق واسعة جنوب لبنان، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وأضرار مادية جسيمة.

يذكر أن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، أعلن أمس أن الحصيلة التراكمية للعدوان على لبنان منذ الـ2 من آذار ارتفعت إلى 3468 قتيلاً، و10577 جريحاً.