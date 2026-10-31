الصين تدعو الولايات المتحدة إلى إلغاء قيود على هيئات الاختبار والاعتماد الصينية

بكين-سانا



دعت الصين الولايات المتحدة إلى الإلغاء الفوري للقيود الجديدة التي أقرتها لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية بحق هيئات الاختبار وإصدار الشهادات والاعتماد الموجودة في الصين، محذرة من تداعياتها على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسلاسل الإمداد العالمية.



ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، قوله أمس الجمعة: إن بلاده تعرب عن استيائها الشديد ومعارضتها القوية لهذه الخطوة.



وأوضح المتحدث أن القواعد الجديدة ستحظر إجراء أنشطة الاختبار وإصدار الشهادات والاعتماد المتعلقة باللجنة في تلك الاقتصادات، لافتاً إلى أن واشنطن فرضت مراراً قيوداً تستهدف الصين، متجاهلة احتجاجاتها المتكررة، ومنتهكة التوافقات المهمة التي توصل إليها رئيسا البلدين.



وأضاف: إن هذه الإجراءات ألحقت أضراراً جسيمة بمصالح الصين وشركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة، وقوضت استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وأثرت في سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، مشيراً إلى أن الصين اقترحت مراراً إجراء محادثات بشأن اتفاقية ثنائية للاعتراف المتبادل، إلا أن الجانب الأمريكي لم يستجب لهذه المقترحات بصورة إيجابية.



وأكد المتحدث، أن الصين لا تزال منفتحة على حل الخلافات عبر التشاور، معرباً عن أملها في أن تستجيب الولايات المتحدة لمخاوف قطاع الصناعة، وتحترم قواعد السوق، وتعمل مع الصين في الاتجاه نفسه، محذراً من أن الصين ستتخذ مزيداً من الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، إذا أصرت الولايات المتحدة على المضي في هذه الإجراءات.



وكانت لجنة الاتصالات الفيدرالية وافقت، أمس الأول الخميس، على إنهاء الاعتراف بمختبرات الاختبار وهيئات إصدار شهادات الاتصالات وهيئات اعتماد المختبرات الموجودة في الصين، وغيرها مما تصفه بـ«الاقتصادات غير التبادلية»، اعتباراً من الأول من كانون الأول 2028.

