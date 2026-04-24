البيت الأبيض: مستشارا الرئيس الأمريكي يتوجهان إلى إسلام أباد لإجراء محادثات مع إيران

واشنطن-سانا

أعلن البيت الأبيض أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مستشارَي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتوجهان إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد صباح غد السبت، لإجراء محادثات مع الجانب الإيراني.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت قولها، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز اليوم الجمعة: “إن ويتكوف وكوشنر سيتوجهان أولاً إلى باكستان لرفع تقرير إلى الرئيس ترامب ونائبه وبقية أعضاء الفريق حول نتائج المباحثات”، مشيرة إلى أن الجميع سيكونون على أهبة الاستعداد للتوجه إلى هناك إذا لزم الأمر.

وكان وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أعلن في وقت سابق اليوم أن الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران اتسع إلى نطاق عالمي، مشيراً إلى أن طهران رغم ذلك ما زالت تملك فرصة للتوصل إلى “صفقة جيدة” مع واشنطن.

يُذكر أن الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران لم تسفر عن أي نتائج ملموسة.