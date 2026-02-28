مجلس التعاون الخليجي يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية على دول خليجية والأردن

الرياض-سانا

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشدة، الاعتداءات الصاروخية الإيرانية على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن، مشدداً على أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً سافراً لسيادة هذه الدول.

وأعرب الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي في بيان نشر على موقع المجلس اليوم السبت، عن تضامن دول المجلس ووقوفها صفاً واحداً في مواجهة هذه الاعتداءات، ووضع كل إمكاناتها لمساندة الدول المستهدفة في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية.

وحذّر البديوي من العواقب الوخيمة لهذا التصعيد غير المبرر، الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تتعارض مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وشدد البديوي على أنه لا يمكن القبول بهذه الاعتداءات تحت أي مبرر أو ذريعة، وأنه يجب على إيران التوقف الفوري عن أي أعمال تصعيدية من شأنها أن تقوض الأمن والاستقرار الإقليمي.

وعقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك عليها، شنت إيران اعتداءات بالصواريخ على كل من قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، في انتهاك لسيادة هذه الدول وتصعيد يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

