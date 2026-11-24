وارسو-سانا‏

أعلنت وزارة الدفاع البولندية اختراق طائرة استطلاع روسية مسيّرة المجال الجوي للبلاد ‏قرب بلدة دوروهوسك الشرقية الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.‏

ونقلت وكالة الأنباء البولندية “‏Polska Agencja Prasowa‏” عن مصدر في ‏وزارة الدفاع قوله: إن “الانتهاك وقع خلال الليلة الماضية أثناء هجوم روسي على ‏أوكرانيا”.‏

وقال نائب وزير الدفاع البولندي بافيل زاليفسكي لإذاعة “آر إم ‏إف 24”: إن بلاده ‏تعتبر “الاختراق متعمداً وليس عرضياً” كما وصفه نائب وزير ‏الدفاع ستانيسواف ‏فزيونتك بأنه “استفزاز ومهمة استطلاع حقيقية فوق الأراضي ‏البولندية”.‏

ومنذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022، شهدت أجواء دول حلف شمال ‏الأطلسي “الناتو” ودول أخرى مجاورة لروسيا تصاعداً ملحوظاً في وتيرة الانتهاكات ‏الجوية والتي انتقلت من حوادث عرضية محدودة إلى اختراقات متكررة.‏