وارسو-سانا
أعلنت وزارة الدفاع البولندية اختراق طائرة استطلاع روسية مسيّرة المجال الجوي للبلاد قرب بلدة دوروهوسك الشرقية الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.
ونقلت وكالة الأنباء البولندية “Polska Agencja Prasowa” عن مصدر في وزارة الدفاع قوله: إن “الانتهاك وقع خلال الليلة الماضية أثناء هجوم روسي على أوكرانيا”.
وقال نائب وزير الدفاع البولندي بافيل زاليفسكي لإذاعة “آر إم إف 24”: إن بلاده تعتبر “الاختراق متعمداً وليس عرضياً” كما وصفه نائب وزير الدفاع ستانيسواف فزيونتك بأنه “استفزاز ومهمة استطلاع حقيقية فوق الأراضي البولندية”.
ومنذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022، شهدت أجواء دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” ودول أخرى مجاورة لروسيا تصاعداً ملحوظاً في وتيرة الانتهاكات الجوية والتي انتقلت من حوادث عرضية محدودة إلى اختراقات متكررة.