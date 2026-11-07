الرياض-سانا
بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان هاتفياً اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مستجدات الأوضاع بالمنطقة.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته على موقعها على منصة “إكس”، أن مباحثات الجانبين تناولت الجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة، وتعزيز الأمن والاستقرار فيها.
وكان وزير الخارجية السعودي بحث في وقت سابق في اتصال مماثل مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد ومنع اتساع المواجهات في المنطقة.
ويأتي الاتصال في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية المتلاحقة، والجهود الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار والحيلولة دون تفاقم الأوضاع الراهنة.
مباحثات سعودية قطرية تبحث جهود خفض التصعيد في المنطقة
الرياض-سانا