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مباحثات سعودية قطرية تبحث جهود خفض التصعيد في المنطقة

photo 2026 10 26 15 34 19 مباحثات سعودية قطرية تبحث جهود خفض التصعيد في المنطقة
شعار وزارة الخارجية السعودية-واس

‏ ‏الرياض-سانا‏
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بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان هاتفياً اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء ‏وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مستجدات الأوضاع بالمنطقة.‏
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وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته على موقعها على منصة “إكس”، أن مباحثات ‏الجانبين تناولت الجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة، وتعزيز الأمن والاستقرار فيها.‏
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وكان وزير الخارجية السعودي بحث في وقت سابق في اتصال مماثل مع نظيره المصري بدر ‏عبد العاطي، تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لخفض ‏التصعيد ومنع اتساع ‏المواجهات في المنطقة.‏
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ويأتي الاتصال في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية ‌‏المتلاحقة، والجهود الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار والحيلولة دون تفاقم الأوضاع ‏الراهنة.‏

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