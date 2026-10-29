مقتل فلسطيني بقصف للاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا
قتل فلسطيني، مساء اليوم الخميس، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على جباليا شمال قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر محلية قولها: إن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في مخيم حلاوة شرق جباليا، ما أدى لمقتل فلسطيني.
وقتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون أمس الأربعاء بقصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس عن ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 74,564 قتيلاً و175,770 جريحاً.