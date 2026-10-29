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مقتل فلسطيني بقصف للاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة

قصف للاحتلال الإسرائيلي على ‏مناطق متفرقة في قطاع غزة مقتل فلسطيني بقصف للاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة
قصف للاحتلال الإسرائيلي على ‏مناطق متفرقة في قطاع غزة-المركز الفلسطيني للإعلام

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطيني، مساء اليوم الخميس، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على جباليا شمال قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر محلية قولها: إن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في مخيم حلاوة شرق جباليا، ما أدى لمقتل فلسطيني.

وقتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون أمس الأربعاء بقصف للاحتلال الإسرائيلي على ‏مناطق متفرقة في قطاع غزة، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس عن ارتفاع عدد ضحايا حرب ‏الإبادة ‏التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي ‏على ‏قطاع ‌‏غزة منذ ‌‏السابع من ‏تشرين الأول ‌‏2023 ‏إلى 74,564 ‏قتيلاً و175,770‏ ‌‏جريحاً.‏

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