مقتل فلسطيني بقصف للاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطيني، مساء اليوم الخميس، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على جباليا شمال قطاع غزة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر محلية قولها: إن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في مخيم حلاوة شرق جباليا، ما أدى لمقتل فلسطيني.



وقتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون أمس الأربعاء بقصف للاحتلال الإسرائيلي على ‏مناطق متفرقة في قطاع غزة، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس عن ارتفاع عدد ضحايا حرب ‏الإبادة ‏التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي ‏على ‏قطاع ‌‏غزة منذ ‌‏السابع من ‏تشرين الأول ‌‏2023 ‏إلى 74,564 ‏قتيلاً و175,770‏ ‌‏جريحاً.‏