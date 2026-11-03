ارتفاع قياسي للسحب النقدي في بريطانيا بعد تحذيرات حكومية من أزمات طارئة

لندن-سانا‏

كشفت صحيفة ” إندبندنت” البريطانية اليوم الثلاثاء، أن البنوك وأجهزة الصراف الآلي ‏في المملكة المتحدة سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات السحب النقدي، عقب دعوات ‏حكومية للأسر للاستعداد للطوارئ المحتملة، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية وانقطاع ‏الخدمات الأساسية.‏

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وبحسب الصحيفة، بلغ متوسط السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي يوم الجمعة ‏الماضي 106.2 ملايين جنيه إسترليني، وهو من أعلى المستويات المسجلة خارج فترة ‏عيد الميلاد.‏

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كما ارتفعت مبيعات الأغذية المعلبة وأجهزة الراديو المحمولة والمصابيح اليدوية، ‏استجابة لحملة “كن مستعداً” التي أطلقتها الحكومة.‏

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وتدعو الحملة المواطنين إلى الاحتفاظ بمخزون من المياه والغذاء والنقود يكفي لثلاثة ‏أيام، إلى جانب إعداد خطط طوارئ منزلية للتعامل مع الأزمات أو تعطّل أنظمة الدفع ‏والخدمات.‏

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وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية بريطانية لتعزيز الجاهزية المدنية في مواجهة ‏المخاطر المتزايدة، مثل الهجمات السيبرانية والكوارث الطبيعية وحالات انقطاع ‏الكهرباء والخدمات الحيوية.‏

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وتستند الحملة إلى تجارب دول أوروبية عدة تسعى إلى رفع مستوى استعداد السكان ‏للتعامل مع الطوارئ والأزمات غير المتوقعة.‏