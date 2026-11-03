ارتفاع قياسي للسحب النقدي في بريطانيا بعد تحذيرات حكومية من أزمات طارئة

لندن-سانا
كشفت صحيفة ” إندبندنت” البريطانية اليوم الثلاثاء، أن البنوك وأجهزة الصراف الآلي في المملكة المتحدة سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات السحب النقدي، عقب دعوات حكومية للأسر للاستعداد للطوارئ المحتملة، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية وانقطاع الخدمات الأساسية.
وبحسب الصحيفة، بلغ متوسط السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي يوم الجمعة الماضي 106.2 ملايين جنيه إسترليني، وهو من أعلى المستويات المسجلة خارج فترة عيد الميلاد.
كما ارتفعت مبيعات الأغذية المعلبة وأجهزة الراديو المحمولة والمصابيح اليدوية، استجابة لحملة “كن مستعداً” التي أطلقتها الحكومة.
وتدعو الحملة المواطنين إلى الاحتفاظ بمخزون من المياه والغذاء والنقود يكفي لثلاثة أيام، إلى جانب إعداد خطط طوارئ منزلية للتعامل مع الأزمات أو تعطّل أنظمة الدفع والخدمات.
وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية بريطانية لتعزيز الجاهزية المدنية في مواجهة المخاطر المتزايدة، مثل الهجمات السيبرانية والكوارث الطبيعية وحالات انقطاع الكهرباء والخدمات الحيوية.
وتستند الحملة إلى تجارب دول أوروبية عدة تسعى إلى رفع مستوى استعداد السكان للتعامل مع الطوارئ والأزمات غير المتوقعة.