الإمارات وبريطانيا تبحثان تعزيز الجهود لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة

wvl05w3f1ka1rurpn الإمارات وبريطانيا تبحثان تعزيز الجهود لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة

لندن-سانا

بحث وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، الأوضاع في الشرق الأوسط، والتطورات الإقليمية، وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام وتحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الجانبين استعرضا خلال لقائهما في العاصمة البريطانية لندن عدداً من القضايا وبحثا تطوير علاقات التعاون، وتعزيزها في مختلف القطاعات.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات عقدها ميليباند مؤخراً مع مسؤولين من دول المنطقة، كان أبرزها لقاءه في وقت سابق اليوم وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، حيث بحث الجانبان ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة وحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية.

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