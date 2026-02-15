الصين تعفي البريطانيين والكنديين من تأشيرات الدخول

بكين-سانا

أعلنت الصين اليوم الأحد، أنّها ستعفي مواطني بريطانيا وكندا من الحصول على تأشيرة دخول لزيارة أراضيها، اعتباراً من الـ 17 من شباط الحالي.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن وزارة الخارجية الصينية قولها: إنّه “سيكون بإمكان حملة جوازات السفر العادية من كندا وبريطانيا زيارة الصين دون تأشيرة دخول لأغراض الأعمال، والسياحة، وزيارة الأقارب والأصدقاء، والتبادلات، أو العبور “ترانزيت” لمدة لا تتعدى 30 يوماً”، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء سيستمر من الـ17 من شباط الحالي وحتى الـ31 من كانون الأول المقبل.

ووضعت الخارجية الصينية هذا الإجراء في سياق تسهيل إضافي للتبادلات بين الشعوب، بين الصين والبلدان الأخرى.

وسبق لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والكندي مارك كارني أن كشفا عن هذا الإجراء عقب زيارة كل منهما بكين في كانون الثاني الماضي، في مسعى لتعزيز العلاقات مع الصين، ولا سيما في ظل التوترات الأخيرة التي شهدتها العلاقات بين دول أوروبا والولايات المتحدة.