الكويت تتعامل مع 17 طائرة مسيّرة إيرانية

الكويت-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 17 مسيّرة قادمة من إيران.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، عبر منصة “إكس” أن القوات المسلحة تعاملت مع المسيّرات داخل المجال الجوي الكويتي، وفق الإجراءات المتبعة، دون أي أضرار مادية أو إصابات بشرية.

وأكد المتحدث جاهزية القوات المسلحة واستمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة ويقظة، في إطار من الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن البلاد.

وتعاملت وزارة الدفاع الكويتية، أمس الإثنين، مع 14 صاروخاً باليستياً، وصاروخين جوّالين، و46 طائرة مسيّرة معادية داخل المجال الجوي للبلاد