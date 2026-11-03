ضمن “ريفنا أجمل”.. بدء المرحلة الثانية من تأهيل الطريق الرئيسي في ‏داريا ‏

ريف دمشق-سانا‏

بدأت محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع بلدية داريا، اليوم الثلاثاء، تنفيذ ‏المرحلة الثانية من أعمال تأهيل وتزفيت الطريق الرئيسي في المدينة، ضمن ‏حملة “ريفنا أجمل”، بهدف تحسين واقع الطرق وتسهيل حركة المرور ‏والتنقل.‏

وأوضح عضو المكتب التنفيذي في بلدية داريا خالد خشيني، في تصريح ‏لمراسل سانا أن أعمال التأهيل تمتد من دوار الشهداء باتجاه المنطقة الغربية ‏وصولاً إلى منطقة الفصول الأربعة، بطول إجمالي يقارب 6 كيلومترات، ‏وعرض يتراوح بين 8 و10 أمتار، ويصل في بعض المواقع إلى 12 متراً.‏

تحسين الواقع الخدمي والمروري ‏

وبيّن أن المرحلة الأولى شملت صيانة شبكات الصرف الصحي والكهرباء ‏والمياه، ثم تأهيل الطريق بطول 3200 متر، من منطقة الفصول الأربعة ‏حتى السكة الحديدية، فيما تتواصل المرحلة الثانية حالياً من السكة باتجاه ‏دوار الشهداء، مع توقع إنجازها يوم السبت المقبل.‏

وأشار خشيني إلى تنفيذ مشاريع أخرى لتأهيل الطرق في المدينة، تشمل ‏شارع الوحدة، من تقاطع فريد اللحام باتجاه الكورنيش، بطول 500 متر ‏وعرض 12 متراً، وطريق مجوهرات الغوطة بطول 300 متر وعرض 10 ‏أمتار، إضافة إلى الطريق الواصل بين حارة الصخرة والجامع الكبير، بطول ‌‏500 متر، والذي لا تزال أعمال تأهيله مستمرة.‏

من جهته، أشار محمد أديب، أحد أهالي داريا، إلى أن تأهيل الطرق يسهم في تحسين الواقع الخدمي والنظافة العامة، وتسهيل حركة السيارات ‏والمرور، والتخفيف من معاناة السكان اليومية، ولا سيما الأطفال أثناء ‏توجههم إلى المدارس.‏

وتأتي هذه الأعمال ضمن حملة “ريفنا أجمل”، التي تنفذها محافظة ريف ‏دمشق من خلال مجموعة من المبادرات الخدمية والتنموية والبيئية ‏والمجتمعية، بهدف تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية ‏والارتقاء بالواقع الخدمي والمظهر الحضري في مدن وبلدات المحافظة.‏