ضمن “ريفنا أجمل”.. بدء المرحلة الثانية من تأهيل الطريق الرئيسي في ‏داريا ‏

ريف دمشق-سانا
بدأت محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع بلدية داريا، اليوم الثلاثاء، تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال تأهيل وتزفيت الطريق الرئيسي في المدينة، ضمن حملة “ريفنا أجمل”، بهدف تحسين واقع الطرق وتسهيل حركة المرور والتنقل.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي في بلدية داريا خالد خشيني، في تصريح لمراسل سانا أن أعمال التأهيل تمتد من دوار الشهداء باتجاه المنطقة الغربية وصولاً إلى منطقة الفصول الأربعة، بطول إجمالي يقارب 6 كيلومترات، وعرض يتراوح بين 8 و10 أمتار، ويصل في بعض المواقع إلى 12 متراً.
تحسين الواقع الخدمي والمروري
وبيّن أن المرحلة الأولى شملت صيانة شبكات الصرف الصحي والكهرباء والمياه، ثم تأهيل الطريق بطول 3200 متر، من منطقة الفصول الأربعة حتى السكة الحديدية، فيما تتواصل المرحلة الثانية حالياً من السكة باتجاه دوار الشهداء، مع توقع إنجازها يوم السبت المقبل.
وأشار خشيني إلى تنفيذ مشاريع أخرى لتأهيل الطرق في المدينة، تشمل شارع الوحدة، من تقاطع فريد اللحام باتجاه الكورنيش، بطول 500 متر وعرض 12 متراً، وطريق مجوهرات الغوطة بطول 300 متر وعرض 10 أمتار، إضافة إلى الطريق الواصل بين حارة الصخرة والجامع الكبير، بطول 500 متر، والذي لا تزال أعمال تأهيله مستمرة.
من جهته، أشار محمد أديب، أحد أهالي داريا، إلى أن تأهيل الطرق يسهم في تحسين الواقع الخدمي والنظافة العامة، وتسهيل حركة السيارات والمرور، والتخفيف من معاناة السكان اليومية، ولا سيما الأطفال أثناء توجههم إلى المدارس.
وتأتي هذه الأعمال ضمن حملة “ريفنا أجمل”، التي تنفذها محافظة ريف دمشق من خلال مجموعة من المبادرات الخدمية والتنموية والبيئية والمجتمعية، بهدف تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية والارتقاء بالواقع الخدمي والمظهر الحضري في مدن وبلدات المحافظة.