الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية تبحث نظامها الأساسي وخطة التدريب

دمشق-سانا
ناقش مجلس الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، النظام الأساسي للجامعة والخطة السنوية للتدريب، وذلك خلال اجتماع ترأسه محمد وائل الخالد رئيس الجامعة.
وذكرت الجامعة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن مجلس الجامعة بحث خلال الاجتماع عدداً من الملفات المتعلقة بسير العمل وسبل تطوير الأداء الأكاديمي والتدريبي العسكري.
وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في تموز الماضي المرسوم رقم 147 لعام 2026، القاضي بإحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية وهي متخصصة بالعلوم العسكرية، مقرها دمشق، وأعلنت الجامعة عن فتح باب التسجيل لامتحانات القبول في كلياتها ومعاهدها للعام الدراسي 2026-2027 في أيلول الماضي.