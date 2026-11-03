الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية تبحث نظامها الأساسي وخطة التدريب

دمشق-سانا

ناقش مجلس الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، النظام الأساسي للجامعة ‏والخطة السنوية للتدريب، وذلك خلال اجتماع ترأسه محمد وائل الخالد رئيس ‏الجامعة. ‏

وذكرت الجامعة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن مجلس الجامعة ‏بحث خلال الاجتماع عدداً من الملفات المتعلقة بسير العمل وسبل تطوير ‏الأداء الأكاديمي والتدريبي العسكري.‏

وكان الرئيس أحمد الشرع ‏أصدر في تموز الماضي المرسوم رقم 147 لعام ‌‏‌‏2026، القاضي بإحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية وهي متخصصة ‏بالعلوم ‏العسكرية، مقرها دمشق، وأعلنت الجامعة عن فتح باب التسجيل ‏لامتحانات القبول في ‏كلياتها ومعاهدها للعام الدراسي 2026-2027 في ‏أيلول الماضي.‏