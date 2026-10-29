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مقتل وإصابة عناصر من ميليشيا الحوثي بقصف وغارات للقوات اليمنية غربي تعز

photo 2026 10 29 23 01 20 مقتل وإصابة عناصر من ميليشيا الحوثي بقصف وغارات للقوات اليمنية غربي تعز
القوات المسلحة اليمنية تواصل الأعمال القتالية ضد مليشيا الحوثي-المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية

عدن-سانا

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الخميس، مقتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي وإصابة آخرين، جراء قصف مدفعي وغارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيا في مناطق متفرقة غربي مدينة تعز.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان نشره عبر منصة “إكس”، أن مدفعية القوات المسلحة استهدفت تجمعاً لعناصر الميليشيا في نقطة خالد بن الوليد بمنطقة الضباب غربي تعز، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم.

وأضاف المركز أن الطيران الحربي اليمني شن عدة غارات على معسكر تدريبي للميليشيا في منطقة الأشعاب غربي مدينة تعز.

وأشار البيان إلى أن الطيران الحربي استهدف أيضاً بغارتين تجمعات للميليشيا في سائلة عنقبة ومنطقة مكالة بعزلة برداد في مديرية صبر الموادم، فيما استهدفت غارة ثالثة طاقماً عسكرياً للميليشيا في منطقة الدعسة بالضباب، ما أدى إلى تدميره واحتراقه.

وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت أمس الأربعاء مقتل وإصابة 239 عنصراً من ميليشيا ‏الحوثي، وتدمير وإعطاب 117 عربة وآلية ومعدة قتالية عبر تنفيذ 749 عملية استهداف ‏دقيقة في مختلف الجبهات والمحاور خلال الساعات الـ 24 الماضية، ضمن عملية “فجر ‏اليمن”.‏

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