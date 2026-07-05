الأردن: إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة باستخدام بالونات على الحدود الشرقية

عمان-سانا

ضبطت وحدات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية الأردنية فجر اليوم الأحد، محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية بترا: إنه تم بعد رصد البالونات، التعامل معها وإسقاطها بحمولتها داخل الأراضي الأردنية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات.

وأشارت إلى أنه تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن، أعلنت في 25 حزيران الماضي إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة باستخدام بالونات موجهة إلكترونياً.