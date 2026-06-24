عمان تعلن إتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت لعبور مضيق هرمز بالتنسيق مع ‏المنظمة الدولية‏ ‏

مسقط-سانا

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، إتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت ‏لجميع السفن لعبور مضيق هرمز، وذلك بالتنسيق مع المنظمة البحرية ‏الدولية.‏

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وذكرت وكالة الأنباء العمانية في بيان، أن سلطنة عُمان عملت بالتنسيق مع ‏المنظمة البحرية الدولية على إتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت لجميع ‏السفن وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات ‏العُمانية المختصة، على أن تقوم السفن الراغبة بالعبور بالتنسيق مع المنظمة ‏البحرية الدولية.‏

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وأشارت الوكالة إلى أن ذلك يأتي “انطلاقاً من مسؤولية سلطنة عُمان تجاه ‏مضيق هرمز وأهميته للاقتصاد العالمي، ووفقاً لالتزامها الثابت بالقانون ‏الدولي وقانون البحار، بما يضمن حرية الملاحة في المضيق دون فرض ‏رسوم عبور وبما يتماشى مع نتائج الجهود والمساعي التي توصلت إليها ‏الولايات المتحدة وإيران”.‏

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وسجل مضيق هرمز انتعاشاً تدريجياً لعدد من السفن التجارية عقب توقيع ‏مذكرة تفاهم واتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك ‏بعد فترات من التوتر وإعلانات متكررة بإغلاق المضيق أمام حركة الملاحة ‏وتهديد باستهداف السفن.‏

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وبحسب بيانات منصة “‏Kpler‏” لتتبع حركة الملاحة البحرية وتجارة السلع ‏العالمية، عبرت 36 سفينة شحن على الأقل مضيق هرمز أمس الإثنين، ‏مسجلة بذلك رقماً قياسياً في حركة الملاحة البحرية منذ بداية الحرب عقب ‏توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.‏