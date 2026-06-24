عمان تعلن إتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت لعبور مضيق هرمز بالتنسيق مع ‏المنظمة الدولية‏ ‏

مسقط-سانا
أعلنت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، إتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت لجميع السفن لعبور مضيق هرمز، وذلك بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية في بيان، أن سلطنة عُمان عملت بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية على إتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت لجميع السفن وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العُمانية المختصة، على أن تقوم السفن الراغبة بالعبور بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية.
وأشارت الوكالة إلى أن ذلك يأتي “انطلاقاً من مسؤولية سلطنة عُمان تجاه مضيق هرمز وأهميته للاقتصاد العالمي، ووفقاً لالتزامها الثابت بالقانون الدولي وقانون البحار، بما يضمن حرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم عبور وبما يتماشى مع نتائج الجهود والمساعي التي توصلت إليها الولايات المتحدة وإيران”.
وسجل مضيق هرمز انتعاشاً تدريجياً لعدد من السفن التجارية عقب توقيع مذكرة تفاهم واتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعد فترات من التوتر وإعلانات متكررة بإغلاق المضيق أمام حركة الملاحة وتهديد باستهداف السفن.
وبحسب بيانات منصة “Kpler” لتتبع حركة الملاحة البحرية وتجارة السلع العالمية، عبرت 36 سفينة شحن على الأقل مضيق هرمز أمس الإثنين، مسجلة بذلك رقماً قياسياً في حركة الملاحة البحرية منذ بداية الحرب عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.